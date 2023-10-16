Бэйла попросили собрать идеального футболиста. Его выбор по одному из пунктов оказался очень неожиданным

Гарет Бэйл собрал своего идеального игрока, и в его подборку попал один очень неожиданный футболист.

Валлиец завершил свою насыщенную карьеру в начале 2023 года после выступления со сборной на чемпионате мира. Он блестяще выступал в «Тоттенхэме», а после провел девять удивительных лет в «Реале», где завоевал пять титулов Лиги чемпионов и забил 106 голов.

На протяжении карьеры ему повезло делить поле с некоторыми из лучших игроков современного футбола. И недавно, когда Sky Sports попросил Гарета собрать «идеального игрока», неудивительно, что в его подборке доминировали звезды «Реала».

Вот как выглядит идеальный футболист, по версии Бэйла:

Видение поля — Лука Модрич;

Правая нога — Тони Кроос;

Левая нога — Гарет Бэйл;

Контроль мяча — Иско;

Удар — Криштиану Роналду;

Отбор — Каземиро;

Сейв — Уэйн Хеннеси.

Последний пункт выглядит достаточно удивительно, ведь Бэйл играл с такими великолепными голкиперами, как Икер Касильяс, Тибо Куртуа, Кейлор Навас и Уго Льорис. Но он предпочел всем им Хеннесси, который сыграл лишь 11 матчей в Премьер-лиге за последние три сезона.

Однако это объяснимо, учитывая приверженность Гарета своей стране. Хеннесси является рекордсменом по количеству сухих матчей за сборную Уэльса. Он провел 109 матчей на воротах валлийской команды, 49 из них отстояв «на ноль».

Сейчас он выступает за «Ноттингем Форест», и с момента перехода летом 2022 года он лишь девять раз вставал в ворота своего клуба.