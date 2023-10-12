😳 «Вы и сами знаете». Мората намекнул, что когда он играл за «Реал», арбитры относились к нему благосклоннее
Альваро Мората намекнул, что арбитры по-разному относятся к игрокам «Реала» и других клубов Ла Лиги.
«Арбитры относятся к вам в «Атлетико» так же, как в «Реале»?» - спросил у нападающего журналист.
«Вы же знаете ответ, как и все остальные», - ответил Мората.
Напомним, что Мората - выпускник академии «Реала». Он провел за клуб 95 матчей.
А вы видите предвзятость?
Зачем Фло опускаться до такого уровня?)