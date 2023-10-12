Гаспачо
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😳 «Вы и сами знаете». Мората намекнул, что когда он играл за «Реал», арбитры относились к нему благосклоннее

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Альваро Мората Альваро Мората
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Альваро Мората намекнул, что арбитры по-разному относятся к игрокам «Реала» и других клубов Ла Лиги.

«Арбитры относятся к вам в «Атлетико» так же, как в «Реале»?» - спросил у нападающего журналист.

Morata hints at La Liga referees having pro-Real Madrid bias

«Вы же знаете ответ, как и все остальные», - ответил Мората.

Напомним, что Мората - выпускник академии «Реала». Он провел за клуб 95 матчей.

А вы видите предвзятость?

4 комментария

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IOS merengues
Ответ Raul14
есть в мире два человека, которые обиделись очень сильно на Реал, 1. Мората, 2 Чугунов))
Видаль
+2
0
+2
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Sergy Grand
гены Атлетико уже действуют
0
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xDe xDe
"Перес, парируй".
Зачем Фло опускаться до такого уровня?)
0
0
0
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