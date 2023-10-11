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«В спортивном плане выбор между Мбаппе и Холандом». Рабьо считает, что Месси не заслужил «ЗМ»

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«Я часто слышу, что именно Месси станет обладателем «Золотого мяча» 2023 года. Но в спортивном плане выбор должен быть между Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом. Выбрать одного из них будет сложно, все зависит от того, на чем основываться.

Не все согласятся, но выбор будет сделан между этими двумя. Другие варианты я исключаю», – заявил RMC Sport Адриен Рабьо.

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Адриен явно расстроен тем, что пропустил чемпионат мира в Катаре. В этом нет ничего удивительного – он глупо упустил шанс выиграть ЧМ-2018, отказавшись «следовать расписанию тренировок» и попросив главного тренера отчислить его.

Несмотря на заявления Рабьо, Лео Месси остается главным фаворитом на «Золотой мяч» 2023 года. Эрлинг Холанд, как ожидается, займет второе место, а Килиан Мбаппе, возможно, завершит тройку лидеров.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября.

10 комментариев

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Domian
Ответ Raul14
и в чем он не прав?) что выиграл гномыч кроме шейховского ЧМ?))
Учитывая как шейхи Катара получали ЧМ, какое влияние на это оказал президент Франции Саркози, вполне понятно что на ЧМ 2022 тянули Францию, две пенки в финале на последних минутах таймов.
Марчинек дал возможность Франции вернуться, только вот Аргентина была против и победила заслуженно.
Недалеким пора бы уже смириться.
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Игорь Климов
Ну, вообще-то игрока сборной Франции - Рабьо особо никто и не спрашивает, если ещё учесть тот факт, что сборная Аргентины во главе с Лео Месси их победила в финале на Чемпионате Мира.
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maxwad27
И правильно считает. Или Месси должен быть в списке ещё 10 лет? Время Месси и Рона прошло.
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VitalRus
Все просто настроены против Месси.
Выйграл бы Криш ЧМ играя за арабов, сказали бы он просто топ, сразу ЗМ ему.
Выйграл бы Мбаппе Чемп. Франции и ЧМ, все бы сказали что заслужил.
Выйграл бы Халанд ЧМ (без трофеев с клубов), все бы дрочили на Халанда мол дайте ему ЗМ.
А когда Месси выигрывал с Барсой трофеи, то все говорили, он ничего за сборную не сделал.
Что должен выйграть Месси чтобы хейтеры уже угомонились ?
Он доказал что он лучший выйграв ЧМ, его только за это гнобили.
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Rachid
Ну прям от мнения Рабьо что-то зависит в мире футбола, нашёлся авторитет:))))
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Maroon3
Рабио не пропустил ЧМ в Катаре, он играл там..
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фан Барсы
Ответ Domian
Учитывая как шейхи Катара получали ЧМ, какое влияние на это оказал президент Франции Саркози, вполне понятно что на ЧМ 2022 тянули Францию, две пенки в финале на последних минутах таймов. Марчинек дал возможность Франции вернуться, только вот Аргентина была против и победила заслуженно. Недалеким пора бы уже смириться.
Они считают что купили Ван Дейка Комана и других кто пробивал пенальти
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Rachid
Ответ Maroon3
Рабио не пропустил ЧМ в Катаре, он играл там..
Рабьо пропустил чемпионат мира 2018 в России
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