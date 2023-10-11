«В спортивном плане выбор между Мбаппе и Холандом». Рабьо считает, что Месси не заслужил «ЗМ»

«Я часто слышу, что именно Месси станет обладателем «Золотого мяча» 2023 года. Но в спортивном плане выбор должен быть между Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом. Выбрать одного из них будет сложно, все зависит от того, на чем основываться.

Не все согласятся, но выбор будет сделан между этими двумя. Другие варианты я исключаю», – заявил RMC Sport Адриен Рабьо.

Адриен явно расстроен тем, что пропустил чемпионат мира в Катаре. В этом нет ничего удивительного – он глупо упустил шанс выиграть ЧМ-2018, отказавшись «следовать расписанию тренировок» и попросив главного тренера отчислить его.

Несмотря на заявления Рабьо, Лео Месси остается главным фаворитом на «Золотой мяч» 2023 года. Эрлинг Холанд, как ожидается, займет второе место, а Килиан Мбаппе, возможно, завершит тройку лидеров.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября.