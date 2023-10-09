Класико не за горами. Составы «Мадрида» и «Барсы» на матч года с учетом травм

Придется поломать голову.

До первого класико сезона осталось примерно две с половиной недели. Вот как, вероятно, будут выглядеть составы команд с учетом последних новостей о травмах.

«Барселона»

Тер Стеген; Канселу, Араухо, Кристенсен, Бальде; Ромеу, Гави; Ямаль, Гюндоган, Феликс; Левандовски.

Эра Араухо, играющего правого защитника в класико, закончилась. Жоау Канселу слишком хорош, чтобы продолжать этот эксперимент Хави. Тем не менее, это не значит, что уругваец не встретится вновь с Винисиусом Жуниором − особенно сейчас, когда бразилец играет ближе к позиции форварда.

Андреас Кристенсен заменит травмированного Жюля Кунде. Педри и Рафинья, вероятно, будут в запасе, поскольку их игровая форма оставляет желать лучшего − их заменят Гави и Ямаль.

«Реал Мадрид»

Кепа; Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга; Вальверде, Тчуамени, Модрич, Беллингем; Родриго, Винисиус Жуниор.

В составе команды Анчелотти точно будут отсутствовать Тибо Куртуа и Эдер Милитао. Впрочем, «сливочные» уже привыкли играть без них, так как свои тяжелые травмы они получили начале сезона.

Эдуардо Камавинга, скорее всего, выйдет на позиции левого защитника − этот вариант тестировался в больших матчах, так как ни Ферлан Менди, ни Фран Гарсия не выглядят достаточно хорошо, чтобы закрывать этот фланг.

Ожидается, что Лука Модрич выйдет в старте вместо Тони Крооса. «Мадрид» осознает, что «Барса» будет пытаться владеть мячом, потому нет необходимости выпускать в старте игрока, который хорошо диктует темп.