Класико не за горами. Составы «Мадрида» и «Барсы» на матч года с учетом травм
Придется поломать голову.
До первого класико сезона осталось примерно две с половиной недели. Вот как, вероятно, будут выглядеть составы команд с учетом последних новостей о травмах.
«Барселона»
Тер Стеген; Канселу, Араухо, Кристенсен, Бальде; Ромеу, Гави; Ямаль, Гюндоган, Феликс; Левандовски.
Эра Араухо, играющего правого защитника в класико, закончилась. Жоау Канселу слишком хорош, чтобы продолжать этот эксперимент Хави. Тем не менее, это не значит, что уругваец не встретится вновь с Винисиусом Жуниором − особенно сейчас, когда бразилец играет ближе к позиции форварда.
Андреас Кристенсен заменит травмированного Жюля Кунде. Педри и Рафинья, вероятно, будут в запасе, поскольку их игровая форма оставляет желать лучшего − их заменят Гави и Ямаль.
«Реал Мадрид»
Кепа; Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга; Вальверде, Тчуамени, Модрич, Беллингем; Родриго, Винисиус Жуниор.
В составе команды Анчелотти точно будут отсутствовать Тибо Куртуа и Эдер Милитао. Впрочем, «сливочные» уже привыкли играть без них, так как свои тяжелые травмы они получили начале сезона.
Эдуардо Камавинга, скорее всего, выйдет на позиции левого защитника − этот вариант тестировался в больших матчах, так как ни Ферлан Менди, ни Фран Гарсия не выглядят достаточно хорошо, чтобы закрывать этот фланг.
Ожидается, что Лука Модрич выйдет в старте вместо Тони Крооса. «Мадрид» осознает, что «Барса» будет пытаться владеть мячом, потому нет необходимости выпускать в старте игрока, который хорошо диктует темп.
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