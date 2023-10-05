В Бразилии в матче «Васко» и «Сантоса» придумали новый оригинальный финт: все закончилось дракой и удалением😅🤦🏼‍♂️🔥

Соперники не оценили.

В матче бразильской серии А между «Сантосом» и «Васко да Гама» игрок хозяев Еферсон Сотельдо продемонстрировал неожиданный финт, вот только соперников он явно не впечатлил.

Особенно завелся чилиец Гари Медель, в результате получивший прямую красную. А вот для Сотельдо все закончилось хорошо - он забил на 75-й минуте, а его команда выиграла 4:1.