В Бразилии в матче «Васко» и «Сантоса» придумали новый оригинальный финт: все закончилось дракой и удалением😅🤦🏼♂️🔥
Соперники не оценили.
В матче бразильской серии А между «Сантосом» и «Васко да Гама» игрок хозяев Еферсон Сотельдо продемонстрировал неожиданный финт, вот только соперников он явно не впечатлил.
Особенно завелся чилиец Гари Медель, в результате получивший прямую красную. А вот для Сотельдо все закончилось хорошо - он забил на 75-й минуте, а его команда выиграла 4:1.
Дешёвая подделка, вот оригинал от Канчельскис
https://www.youtube.com/shorts/KUdo3LqKV2E