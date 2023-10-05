Гаспачо
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В Бразилии в матче «Васко» и «Сантоса» придумали новый оригинальный финт: все закончилось дракой и удалением😅🤦🏼‍♂️🔥

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Васко да Гама Васко да Гама
Сантос Сантос
Гари Медель Гари Медель
Еферсон Сотельдо Еферсон Сотельдо
Футбол Футбол

Соперники не оценили.

В матче бразильской серии А между «Сантосом» и «Васко да Гама» игрок хозяев Еферсон Сотельдо продемонстрировал неожиданный финт, вот только соперников он явно не впечатлил.

Особенно завелся чилиец Гари Медель, в результате получивший прямую красную. А вот для Сотельдо все закончилось хорошо - он забил на 75-й минуте, а его команда выиграла 4:1.

4 комментария

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kun.daniel
Запрыгнул на мяч — финт. В прогрессивное время живём.
+8
0
+8
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PokerZZZ
Придумали новый финт)
Дешёвая подделка, вот оригинал от Канчельскис

https://www.youtube.com/shorts/KUdo3LqKV2E
+6
0
+6
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Hitgoe Himgob
Ответ PokerZZZ
Придумали новый финт) Дешёвая подделка, вот оригинал от Канчельскис https://www.youtube.com/shorts/KUdo3LqKV2E
Бикей вообще сел
+1
0
+1
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Tollie
медель - типичное латиносское быдлище. такую реакцию могло вызвать что угодно. пусть Еферсон скажет спасибо, что чилийский гопник не засунул ему палец в одно место.
0
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