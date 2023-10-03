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Рик Карсдорп уже 6 лет пытается пробиться в основу «Ромы», но его красотка жена покорила Италию с первых дней в Риме😍😍😍

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Голландка итальянского происхождения.

Карсдорп: «Моуринью сделал меня лучше, раньше любил пить и гулять» - Евро-Футбол

28 июня 2017 года Рик подписал контракт с итальянской «Ромой» сроком до 30 июня 2022 года, сумма трансфера из «Фейенорда» составила 14 миллионов евро.

С тех пор Рик сыграл 92 матча за «волков» и отметился одним забитым голом. В сезоне 2019/20 ради игровой практики он вернулся в «Фейеноорд» на правах аренды со сроком на год.

После возвращения из аренды Карсдорп постепенно стал игроком стартового состава в «Роме», а в сезоне 2021/22 Карсдорп в составе «Ромы» стал обладателем Лиги конференций, по иронии судьбы обыграв в финале бывший клуб голландца - «Фейеноорд».

Жену Карсдорпа зовут Астрид Лентини - она родилась в Италии, но выросла в Голландии, где сделал карьеру профессиональной модели.

5 комментариев

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savik-A.M.
у меня флэшку есть названная в честь ее - silicon power )
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Tollie
типичное олицетворение фразы "у меня левая сторона рабочая".
титьки и губы наполнила, брови и хохлому по всему телу нарисовала, дурачка с деньгами нашла. в принципе, жизнь удалась.
+6
-1
+5
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Евгений Якутов
Not much
+2
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Aktan
Евроремонт
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Азамат011989
Футболист и шлюпка. Обычная современная история.
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