Рик Карсдорп уже 6 лет пытается пробиться в основу «Ромы», но его красотка жена покорила Италию с первых дней в Риме😍😍😍

Голландка итальянского происхождения.

28 июня 2017 года Рик подписал контракт с итальянской «Ромой» сроком до 30 июня 2022 года, сумма трансфера из «Фейенорда» составила 14 миллионов евро.

С тех пор Рик сыграл 92 матча за «волков» и отметился одним забитым голом. В сезоне 2019/20 ради игровой практики он вернулся в «Фейеноорд» на правах аренды со сроком на год.

После возвращения из аренды Карсдорп постепенно стал игроком стартового состава в «Роме», а в сезоне 2021/22 Карсдорп в составе «Ромы» стал обладателем Лиги конференций, по иронии судьбы обыграв в финале бывший клуб голландца - «Фейеноорд».

Жену Карсдорпа зовут Астрид Лентини - она родилась в Италии, но выросла в Голландии, где сделал карьеру профессиональной модели.