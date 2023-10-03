💥 Ла Лига или АПЛ? Очередной спор на тему сильнейшей лиги Европы, но уже с командами 🤔

Портал S90 Football решил напомнить фанатом о самом главном споре современного футбола: Ла Лига или АПЛ?

Ответ на этот вопрос мы никогда не получим, зато можем снова поспорить благодаря этим двум составам.

Именно так, по мнению издания, выглядят сборные этих двух турниров в 21 веке.

Фанатов беспокоят лишь составы.

💭 «Где Скоулз, Ширер, Эвра? Что здесь забыл Джеррард?»

💭 «Это сборная «Реала» и «Барселоны», а не Ла Лиги».

💭 «Где Хави?»

💭 «А с такой командой Ла Лиги может вообще хоть что-то сравниться?»

💭 «Бесконечный спор».

Кто же сильнее?