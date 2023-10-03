💥 Ла Лига или АПЛ? Очередной спор на тему сильнейшей лиги Европы, но уже с командами 🤔
Портал S90 Football решил напомнить фанатом о самом главном споре современного футбола: Ла Лига или АПЛ?
Ответ на этот вопрос мы никогда не получим, зато можем снова поспорить благодаря этим двум составам.
Именно так, по мнению издания, выглядят сборные этих двух турниров в 21 веке.
Фанатов беспокоят лишь составы.
💭 «Где Скоулз, Ширер, Эвра? Что здесь забыл Джеррард?»
💭 «Это сборная «Реала» и «Барселоны», а не Ла Лиги».
💭 «Где Хави?»
💭 «А с такой командой Ла Лиги может вообще хоть что-то сравниться?»
💭 «Бесконечный спор».
Кто же сильнее?
При всём моём уважении к нему.
Скоулз был бы уместнее.
К остальным претензий не имею.
Тут уж на вкус и цвет можно заменить.но все достойные.
Ла Лига бы выиграла.
Праймовые Месси и Роналдиньо,это же просто чит.
Месси в принципе лучший игрок.
А Рональдиньо самый искусный.
Так что,даже если принять во внимание что Марсело и Д.Алвес обитали бы в чужой штрафной,Месси и Рон это компенсировали бы 😄
Парочкой голов,а то и больше.