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💥 Ла Лига или АПЛ? Очередной спор на тему сильнейшей лиги Европы, но уже с командами 🤔

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Портал S90 Football решил напомнить фанатом о самом главном споре современного футбола: Ла Лига или АПЛ?

Ответ на этот вопрос мы никогда не получим, зато можем снова поспорить благодаря этим двум составам.

Именно так, по мнению издания, выглядят сборные этих двух турниров в 21 веке.

Фанатов беспокоят лишь составы.

💭 «Где Скоулз, Ширер, Эвра? Что здесь забыл Джеррард?»

💭 «Это сборная «Реала» и «Барселоны», а не Ла Лиги».

💭 «Где Хави?»

💭 «А с такой командой Ла Лиги может вообще хоть что-то сравниться?»

💭 «Бесконечный спор».

Кто же сильнее?

14 комментариев

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Доминатор3000
Джеррард лишний слева.
При всём моём уважении к нему.
Скоулз был бы уместнее.
К остальным претензий не имею.
Тут уж на вкус и цвет можно заменить.но все достойные.
Ла Лига бы выиграла.
+13
-2
+11
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Руслан1313
По моему через пару лет в нападении у АПЛ будет Холланд
+4
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Доминатор3000
Ответ BiVG
Если вы всерьез предлагаете представить матч двух этих команд с картинок, то относительно сбалансированная английская разнесет испанскую где-то с разницей мячей в пять
Спорно 🧐
Праймовые Месси и Роналдиньо,это же просто чит.
Месси в принципе лучший игрок.
А Рональдиньо самый искусный.
Так что,даже если принять во внимание что Марсело и Д.Алвес обитали бы в чужой штрафной,Месси и Рон это компенсировали бы 😄
Парочкой голов,а то и больше.
+4
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Артём Поддубный
Примерно равные составы, с небольшим перевесом испанской лиги за счёт более мастеров той атаки. А по поводу споров какая лига круче на данный момент, то тут и вопросов не должно возникать, так как Ла Лига стараниями Тебаса уверенно катится к уровню фермерской, в то время как АПЛ развивается инвестиции становятся всё больше и больше, а все таланты бегут в Англию.
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AJIewka Enjoy!
Нет Видича?))) смешно конечно)
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Cyle Rayner
Ответ Доминатор3000
Спорно 🧐 Праймовые Месси и Роналдиньо,это же просто чит. Месси в принципе лучший игрок. А Рональдиньо самый искусный. Так что,даже если принять во внимание что Марсело и Д.Алвес обитали бы в чужой штрафной,Месси и Рон это компенсировали бы 😄 Парочкой голов,а то и больше.
видели мы как Месси, Неймар и Мбаппе играли в лч, без сбалансированной полузащиты ловить нечего
+1
0
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achvanov
Ответ Семён Старовский
где настоящий Роналдо?
А что этот "настоящий" Роналдо должен тут делать? Он легенда АПЛ или Ла Лиги?
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BiVG
Если вы всерьез предлагаете представить матч двух этих команд с картинок, то относительно сбалансированная английская разнесет испанскую где-то с разницей мячей в пять
+4
-4
0
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Ilya Shilovskiy
Англия круче, однозначно, в общем и целом, поскольку там больше команд, в чьих составах есть классные и именитые игроки.
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Семён Старовский
где настоящий Роналдо?
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Илья Крохин
Макелеле для баланса добавить и там и там - и песня)
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Metaphrast
Я так понимаю, запасным в обеих командах Суарес?
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