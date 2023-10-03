Боатенг признался, что врал, когда называл Месси лучшим игроком мира: все ради перехода в «Барселону»
Кевин-Принс - фанат «Реала».
«Они спросили, кто лучший игрок в мире, и я ответил: «Месси». Но это большая ложь. Обычно я всегда говорю правду, но на этот раз я должен был сказать то, что они хотели услышать, чтобы я мог выйти на «Камп Ноу» в футболке «Барсы».
«Извините, фанаты «блауграны», но я болел за «Реал» с самого детства. Я не мог в этом признаться.
Он [Месси] — капитан, но редко говорит с партнерами. Мы разговаривали один раз в душе, он спросил, сложно ли забивать в Италии - Роналду тогда играл в серии А и соперничество между ними продолжалось.
Я сказал ему, что в Италии это делать намного сложнее... Роналду же забивал там в каждой игре на протяжении 3 лет. Люди быстро забыли, чего он достиг».
Он наверное и сам не мог мечтать что будет играть за Барсу. Спасибо Бармалею.
Я ведь хорошо помню как он назвал Месси лучшим, после ухода из Барса.
Вам не кажется, что этот хочет играть в СА и по этому решил ради денег переобутся. У всех есть интернет, что бы проверить где Боатенг говорит что Месси лучший, играя уже не за Барселону.
Так что уверен что этот на 1000% собрался в СА и скора вы увидите его в СА.
Либо это вброс со стороны пиар конторы Рюналду, либо он хочет играть в СА.
Вот другой его интервью.