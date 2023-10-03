Боатенг признался, что врал, когда называл Месси лучшим игроком мира: все ради перехода в «Барселону»

Кевин-Принс - фанат «Реала».

«Они спросили, кто лучший игрок в мире, и я ответил: «Месси». Но это большая ложь. Обычно я всегда говорю правду, но на этот раз я должен был сказать то, что они хотели услышать, чтобы я мог выйти на «Камп Ноу» в футболке «Барсы».

«Извините, фанаты «блауграны», но я болел за «Реал» с самого детства. Я не мог в этом признаться.

Он [Месси] — капитан, но редко говорит с партнерами. Мы разговаривали один раз в душе, он спросил, сложно ли забивать в Италии - Роналду тогда играл в серии А и соперничество между ними продолжалось.

Я сказал ему, что в Италии это делать намного сложнее... Роналду же забивал там в каждой игре на протяжении 3 лет. Люди быстро забыли, чего он достиг».