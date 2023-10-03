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Боатенг признался, что врал, когда называл Месси лучшим игроком мира: все ради перехода в «Барселону»

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Кевин-Принс - фанат «Реала».

«Они спросили, кто лучший игрок в мире, и я ответил: «Месси». Но это большая ложь. Обычно я всегда говорю правду, но на этот раз я должен был сказать то, что они хотели услышать, чтобы я мог выйти на «Камп Ноу» в футболке «Барсы».

«Извините, фанаты «блауграны», но я болел за «Реал» с самого детства. Я не мог в этом признаться.

Он [Месси] — капитан, но редко говорит с партнерами. Мы разговаривали один раз в душе, он спросил, сложно ли забивать в Италии - Роналду тогда играл в серии А и соперничество между ними продолжалось.

Я сказал ему, что в Италии это делать намного сложнее... Роналду же забивал там в каждой игре на протяжении 3 лет. Люди быстро забыли, чего он достиг».

15 комментариев

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Barca75
Боатенг в Барселоне это недоразумение как и все время правления Бармалея . Просто не уровень для Барселоны.
Он наверное и сам не мог мечтать что будет играть за Барсу. Спасибо Бармалею.
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lama_kuka
Лучше бы он ничего не говорил, ни тогда, ни после
+9
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Greatest Of All Time
Он этого говорил и после Барсы. Почему он так заговорил это уже другой вопрос.
Я ведь хорошо помню как он назвал Месси лучшим, после ухода из Барса.
Вам не кажется, что этот хочет играть в СА и по этому решил ради денег переобутся. У всех есть интернет, что бы проверить где Боатенг говорит что Месси лучший, играя уже не за Барселону.
Так что уверен что этот на 1000% собрался в СА и скора вы увидите его в СА.
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Negoro
За "брата" мстит. Помним.
+2
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leo👽
Ответ Greatest Of All Time
Он этого говорил и после Барсы. Почему он так заговорил это уже другой вопрос. Я ведь хорошо помню как он назвал Месси лучшим, после ухода из Барса. Вам не кажется, что этот хочет играть в СА и по этому решил ради денег переобутся. У всех есть интернет, что бы проверить где Боатенг говорит что Месси лучший, играя уже не за Барселону. Так что уверен что этот на 1000% собрался в СА и скора вы увидите его в СА.
Да пусть ПЕРЕОБУотенг говорит, что хочет, никому не интересно, мы прекрасно знаем кто такой Лео и кто все остальные!
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дава
обычно я всегда говорю правду, но на этот раз я должен был сказать то, что они хотели услышать, чтобы я мог выйти на «бернабеу» в футболке «реала»
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Greatest Of All Time
Вот и ссылка где Боатенг считает Месси лучшим, уже не являясь игроков Барсы 3 или 4 года. Месси или Роналду» круче Кевина-Принса Боатенга ... https://barcaman.ru/9-interview/29085-kazhetsya-nikto-ne-otvechal-na-vopros-messi-ili-ronaldu-kruche-kevina-prinsa-boatenga
Либо это вброс со стороны пиар конторы Рюналду, либо он хочет играть в СА.
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Greatest Of All Time
https://football.ua/italy/372273-boateng-ronaldu-luchshijj-v-nashem-mire-no-messi-vyshe-ehtogo.html

Вот другой его интервью.
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Геннадий Тимченко
Ответ leo👽
Да пусть ПЕРЕОБУотенг говорит, что хочет, никому не интересно, мы прекрасно знаем кто такой Лео и кто все остальные!
да, всем известно, что Месси расист, лицемер, хам и скряга 👏👏👏
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