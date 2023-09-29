Кошмар во Франции: экс-полузащитник «Локомотива» Бека‑Бека угрожает совершить самоубийство на 100-метровом мосту

Ужас.

Полузащитник французской «Ниццы» Алексис Бека‑Бека угрожает совершить самоубийство на трассе в Ницце, сообщает RMC Sport.

22‑летний хавбек стоит на краю моста «Маньян». Его высота – 100 метров.

На месте работают пожарные и полиция. Они ведут переговоры, чтобы отговорить футболиста от намерений, шоссе перекрыто. Клуб прислал на место психолога.

В материале говорится, что ситуация вызвана дискомфортом игрока, который он испытывает, предположительно, в связи с «недавним романтическим разочарованием».

«Ницца» также отменила пресс‑конференцию, запланированную на пятницу.

Бека‑Бека в 2021–2022 годах выступал за московский «Локомотив». Летом прошлого года полузащитник перешел в «Ниццу», контракт игрока с клубом действует до 2027 года. Ранее хавбек защищал цвета французского «Кана», играл за сборные Франции различных возрастов.