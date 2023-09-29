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Кошмар во Франции: экс-полузащитник «Локомотива» Бека‑Бека угрожает совершить самоубийство на 100-метровом мосту

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Ужас.

Полузащитник французской «Ниццы» Алексис Бека‑Бека угрожает совершить самоубийство на трассе в Ницце, сообщает RMC Sport.

22‑летний хавбек стоит на краю моста «Маньян». Его высота – 100 метров.

На месте работают пожарные и полиция. Они ведут переговоры, чтобы отговорить футболиста от намерений, шоссе перекрыто. Клуб прислал на место психолога.

В материале говорится, что ситуация вызвана дискомфортом игрока, который он испытывает, предположительно, в связи с «недавним романтическим разочарованием».

«Ницца» также отменила пресс‑конференцию, запланированную на пятницу.

Бека‑Бека в 2021–2022 годах выступал за московский «Локомотив». Летом прошлого года полузащитник перешел в «Ниццу», контракт игрока с клубом действует до 2027 года. Ранее хавбек защищал цвета французского «Кана», играл за сборные Франции различных возрастов.

19 комментариев

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Рокко Сиффредди
Ответ Утя Ваткин
Если бы захотел - прыгнул бы сразу, а не устраивал шоу. Надеюсь все благополучно закончится.
у меня знакомый спрыгнул с моста из-за тёлки. как потом сказали, что стоял долго перед прыжком. автомобили проезжали, никому дела не было.
а в этом случае, похоже, водители заметили и позвонили копам. не думаю, что он устраивал шоу. на такое человеку тяжело решиться.
+17
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Phoebe
Надеюсь, всё разрешится благополучно. Видимо, молодой человек слишком подвержен эмоциям. Грустно это...
+14
-2
+12
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Пепси пеналдувич
Все хорошо, спасли его, он ушел с моста
+8
-1
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ТимТалер
Пожалел бы родителей. Девушки как корабли. Приходят и уходят.
+4
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Константин Василенко
Ответ Josep
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ты максималист, жизнь немного сложнее устроена, чем ты думаешь
+3
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Jovid Mirzoev
Ё моё оказывается из за бабы.....
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TFP_Sports
Таким образом подружку не вернуть
+1
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Утя Ваткин
Если бы захотел - прыгнул бы сразу, а не устраивал шоу. Надеюсь все благополучно закончится.
+5
-5
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Josep
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Maksat S
Сёмина надо прислать а не психолога.
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Maksat S
Варежку сними !
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Maksat S
Вот до чего доводит разлука с Локо
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tlg
Игра в РПЛ не прошла без последствий)))
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Антон Настасевич
футболистик похоронил свою карьерку.
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ТимТалер
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Вроде про девушку тут ни слова. Всё может быть, Европа же
В новостной ленте это основная причина.
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