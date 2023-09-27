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Осимхен очень зол из-за скандала с «Наполи». Нападающий полностью проигнорировал товарищей по команде — их реакция попала на видео

Петр Зелиньски Петр Зелиньски
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
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Жестко.

Виктор Осимхен, затаивший обиду на «Наполи», теперь не намерен общаться и со своими товарищами по команде.

Конфликт звездного нападающего и клуба развивается стремительно. Все началось с матча с «Болоньей», где Руди Гарсия заменил игрока после того, как тот не реализовал пенальти. Осимхену это решение пришлось не по душе, и он повздорил с тренером, за что, по слухам, получил нагоняй от капитана команды Джованни Ди Лоренцо. На следующей неделе в официальном аккаунте «Наполи» в тиктоке появилось видео, высмеивающее форварда за незабитый одиннадцатиметровый, что привело Виктора в бешенство.

Осимхен потребовал извинений от клуба, а его агент пригрозил клубу судом. Вскоре из инстаграма нигерийца пропали все фотографии, связанные с «Наполи».

Несмотря на скандал, Виктор вошел в заявку на сегодняшний домашний матч против «Удинезе», который состоится в среду вечером. Однако Осимхен, очевидно, до сих пор очень зол из-за произошедшего.

Игрок приехал к месту сбора команды, но полностью проигнорировал Петра Зелиньски и Диего Демме, сидящих на ступеньках. Взгляды товарищей-неаполитанцев очень красноречивы:

Интересно, их-то за что?

 

3 комментария

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Buharoid
Принцесска обиделась. Ладно СММщики, если ты уж такой нежный, товарищи по команде-то при чем?
+3
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+2
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Leopold Stotch
Остановите! Остановите!
Вите, Вите надо выйти
+2
-1
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Roman R
Ну типо троллить свою главную звезду тоже как минимум странно. не говорю , что он прав при этом.нашла коса на камень, чувствую, год будем не таким успешным для Неаполя...
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