Гаспачо
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Холанд – не первый в списке лучших бомбардиров Европы. Обновляем рейтинг кандидатов на «Золотую бутсу»

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Удивительно, но рейтинг лучших бомбардиров Европы возглавляет не Эрлинг Холанд.

Дамы и господа, поприветствуйте Серу Гирасси из «Штутгарта», на счету которого уже 10 голов всего за 5 выступлений в Бундеслиге в этом сезоне!

Роберт Левандовски – ожидаемо лучший игрок «Барсы» в этом рейтинге с 5 забитыми мячами.

Топ-10:

1. Серу Гирасси («Штутгарт») - 10 голов (20 очков)

Seru Girassi üçün 9 milyon avro ödədi - Almaniya klubu

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 8 голов (16 очков)

3. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») - 7 голов (14 очков)

3. Харри Кейн («Бавария») - 7 голов (14 очков)

5. Виктор Бонифасе («Байер» Леверкузен) - 6 голов (12 очков)

6. Роберт Левандовски («Барселона») - 5 голов (10 очков)

6. Джуд Беллингем («Реал Мадрид») - 5 голов (10 очков)

6. Лаутаро Мартинес («Интер Милан») - 5 голов (10 очков)

6. Альваро Мората («Атлетико Мадрид») - 5 голов (10 очков)

6. Йонас Винд («Вольфсбург») - 5 голов (10 очков)

6. Сон Хын-Мин («Тоттенхэм Хотспур») - 5 голов (10 очков)

6. Мостафа Мохамед («Нант») - 5 голов (10 очков)

3 комментария

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Анти МЧК
Ответ T S
А почему написано про левандовского отдельно?
может потому что это ветка барсы?
+4
0
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Hella black
Не торопись с выводами Гаспачо. Цыплят по осени считают или подождите 🤔 уже осень 🍂 😅
+1
-1
0
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T S
А почему написано про левандовского отдельно?
+1
-1
0
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