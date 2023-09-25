Удивительно, но рейтинг лучших бомбардиров Европы возглавляет не Эрлинг Холанд.

Дамы и господа, поприветствуйте Серу Гирасси из «Штутгарта», на счету которого уже 10 голов всего за 5 выступлений в Бундеслиге в этом сезоне!

Роберт Левандовски – ожидаемо лучший игрок «Барсы» в этом рейтинге с 5 забитыми мячами.

Топ-10:

1. Серу Гирасси («Штутгарт») - 10 голов (20 очков)

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 8 голов (16 очков)

3. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») - 7 голов (14 очков)

3. Харри Кейн («Бавария») - 7 голов (14 очков)

5. Виктор Бонифасе («Байер» Леверкузен) - 6 голов (12 очков)

6. Роберт Левандовски («Барселона») - 5 голов (10 очков)

6. Джуд Беллингем («Реал Мадрид») - 5 голов (10 очков)

6. Лаутаро Мартинес («Интер Милан») - 5 голов (10 очков)

6. Альваро Мората («Атлетико Мадрид») - 5 голов (10 очков)

6. Йонас Винд («Вольфсбург») - 5 голов (10 очков)

6. Сон Хын-Мин («Тоттенхэм Хотспур») - 5 голов (10 очков)

6. Мостафа Мохамед («Нант») - 5 голов (10 очков)