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«Он – особенный игрок». Жозе Моуринью сравнил Дибалу с Мбаппе

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сравнил влияние нападающего Пауло Дибалы в итальянском клубе с Килианом Мбаппе в «Пари Сен-Жермен».

Дибала присоединился к «Роме» на правах свободного агента прошлым летом после ухода из «Ювентуса». Он забил 18 голов и отдал восемь результативных передач в 38 матчах за новую команду и помог ей выйти в Лигу Европы.

Размышляя о влиянии нападающего в «Роме», Моуринью сравнил Дибалу с Килианом Мбаппе из «ПСЖ» и Бернарду Силвой из «Манчестер Сити». Но он добавил, что аргентинец не может играть стабильно.

«Пауло для нас, как Бернарду Силва для «Сити» или Мбаппе для «ПСЖ». Он – особенный игрок, но я не всегда могу на него рассчитывать. Ему нужен контроль и отдых», - цитирует Жозе La Gazzetta dello Sport.

«Матч с «Торино» он начнет с первых минут, но, возможно, мне придется его заменить, потому что ему еще предстоит сыграть с «Дженоа» в середине недели».

«Рома» тяжело начала сезон Серии А 2023/24: они занимают 12-е место с одной победой в четырех матчах, одной ничьей и двумя поражениями.  24 сентября команда Моуринью встретится с «Торино», а четыре дня спустя с «Дженоа».

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