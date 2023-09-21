Наверное, пока ему не стоит возвращаться в Стамбул.

Поляк Рамиль Грабара после матча группового этапа с «Галатасараем» у себя в инстаграме выложил пост, где назвал домашний стадион турецкого клуба shit hole (самый мягкий перевод - гадюшник).

Матч между клубами закончился вничью 2:2, хотя «Копенгаген» вел 2:0.

Отметим, что на предыдущем стадионе «Галатасарая» на входе висела надпись «Добро пожаловать в ад!»