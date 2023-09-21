Гаспачо
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Он в своем уме? Вратарь «Копенгагена» после матча назвал стадион «Галатасарая» shit hole😱😱😱

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Наверное, пока ему не стоит возвращаться в Стамбул.

Поляк Рамиль Грабара после матча группового этапа с «Галатасараем» у себя в инстаграме выложил пост, где назвал домашний стадион турецкого клуба shit hole (самый мягкий перевод - гадюшник).

Матч между клубами закончился вничью 2:2, хотя «Копенгаген» вел 2:0.

Отметим, что на предыдущем стадионе «Галатасарая» на входе висела надпись «Добро пожаловать в ад!»

1 комментарий

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василий иванов
выложи он такое со стадиона, то мог оттуда и не уехать! пусть теперь молиться что в ближайшее время не приедет туда больше.
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