Футбольный 2023-й для Дэви Классена проходит бурно: весной ему разбил голову фанат (бросив острый предмет с трибун), а летом, в последний день трансферного окна, «Аякс» бесплатно отпустил 30-летнего воспитанника в «Интер».

Зато в личной жизни у Классена порядок – Дэфи неразлучен с девушкой Лаурой Бенсхоп уже восемь лет. Хотя пара еще не оформила отношения официально, Дэви и Лаура очень близки – девушка присутствовала даже на подписании контракта Классена с новым клубом.

По образованию девушка – криминолог, но последние годы работает моделью и парикмахером-стилистом.