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💙 У Дэви Классена трудный год – разбили голову и расстался с родным «Аяксом», зато вне поля все прекрасно: докажет его девушка-криминолог

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Футбольный 2023-й для Дэви Классена проходит бурно: весной ему разбил голову фанат (бросив острый предмет с трибун), а летом, в последний день трансферного окна, «Аякс» бесплатно отпустил 30-летнего воспитанника в «Интер».

Зато в личной жизни у Классена порядок – Дэфи неразлучен с девушкой Лаурой Бенсхоп уже восемь лет. Хотя пара еще не оформила отношения официально, Дэви и Лаура очень близки – девушка присутствовала даже на подписании контракта Классена с новым клубом.

По образованию девушка – криминолог, но последние годы работает моделью и парикмахером-стилистом.

2 комментария

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Valera Karpin
Вот ни за что бы не подумал, что Классену ещё только 30. Выглядит на все 40)
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Е.Р.
Сиськи на разных фотках разные))
А так симп, иногда даже милая
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