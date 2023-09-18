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«Барселона» на уровне «Янг Бойз», а «ПСЖ» больше всех. Сколько средств потратили клубы Лиги чемпионов этим летом?

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Большая закупка.

Уже завтра в Лиге чемпионов нового сезона начнется очередной групповой этап. Первыми на поле выйдут «Янг Бойз» против «Лейпцига» и «Милан» против «Ньюкасла». Мы уже разобрались с шансами клубов на выход в плей-офф главного еврокубка. Теперь самое время посчитать чужие деньги.

Это трансферное лето запомнилось очень необычным и непривычным доминированием клубов из Саудовской Аравии. Они получили неограниченные ресурсы и начали выдергивать из Европы всех, кто плохо лежит или любит большие деньги. Однако и на самом континенте нашлись те, кто тратил действительно много.

Нас, конечно же, интересуют те клубы, которые выступают в Лиге чемпионов сезона-2023/24. Кто бы мог подумать, что наименьшие траты среди всех участников еврокубка будут у «Барселоны»? Команда Хави в это лето заплатила только за Ориоля Ромеу. Все остальные игроки пришли или в аренду, или свободными агентами. Чуть больше, чем каталонский клуб, потратил «Янг Бойз» − предпоследнее место.

В абсолютном топе − три английских команды и одна французская. «ПСЖ» устроил тотальную закупку: в Париж пришли Рандаль Коло-Муани (95 млн), Мануэль Угарте (60 млн), Усман Дембеле (50 млн), Люка Эрнандес (45 млн), Брэдли Барколя (45 млн) и некоторые другие игроки попроще.

«Сити» этим летом не отставал: Йошко Гвардиол (90 млн), Матеуш Нунеш (62 млн), Жереми Доку (60 млн) и другие. Рядом «Арсенал» (Деклан Райс − 120 млн, Кай Хавертц − 75 млн) и «Юнайтед» (Расмус Хейлунд − 75 млн, Мэйсон Маунт − 64,2 млн, Андре Онана − 52,5 млн).

Отдельными дорогими трансферами выделяются «Бавария» и Харри Кейн − 100 млн евро, и «Мадрид» с Джудом Беллингемом − 103 млн евро.

Из около топовых клубов большая закупка была у «Ньюкасла» − Сандро Тонали (64 млн), Харви Барнс (44 млн) и Тино Ливраменто (37,2 млн), и «Лейпцига» − Лои Опенда (38,5 млн), Кастелло Лукеба (30 млн), Кристоф Баумгартнер (24 млн) и Беньямин Шешко (24 млн).

С расходами остальных команд можно ознакомиться в таблице:

3 комментария

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Tornado S
Барселона хороша 👍
+2
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Доминатор3000
Ответ Фуркат Саатов
ливерпуль где?
Не в ЛЧ.
+2
0
+2
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Фуркат Саатов
ливерпуль где?
0
0
0
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