«Дебютировал» в лучшем виде.

В пятом туре Ла Лиги «Севилья» играла против «Лас-Пальмаса» и победила с минимальным счетом 1:0. Единственный гол на счету новичка команды Доди Лукебакио, который перебрался летом из берлинской «Герты».

Однако домашние трибуны «Рамон Санчес Писхуан» ждали другого героя − блудного сына Серхио Рамоса. Как подсчитал The Athletic, с момента последнего матча испанца за «Севилью» против «Расинга», который был 28 августа 2005 года, прошло целых 6595 дней − это 18 лет и 20 дней.

В истории Ла Лиги это самый большой перерыв между последней игрой и первым матчем после возвращения игрока. Предыдущий рекорд был у Пепе Рейны − 17 лет и 216 дней. Он сыграл за «Вильярреал» 29 мая 2005 года и вернулся в команду 31 декабря 2022.

В тот день Рамос вышел на поле вместе с Пабло Альфаро, который родился в 1969 году. Сегодня на скамейке «Севильи» находился правый защитник Хуанлу Санчес, который родился в 2003 году, всего за два года до последнего матча Серхио.

Испанский ветеран вышел в стартовом составе «Севильи» и отыграл все 90 минут. Команда Хосе Луиса Мендилибара записала на свой счет первую победу в сезоне, которая к тому же была «сухой».

На 47-й минуте матча Серхио Рамос доказал, что его не зря вернули в «Севилью». Марко Дмитрович отбил удар, который летел в створ, но сделал это не очень удачно. Игрок «Лас-Пальмас», казалось бы, сейчас дошлет мяч в рамку, но на пути встала грудь Рамоса. Пришлось даже вмешаться VAR: выглядело настолько невероятно, что казалось будто бы испанец сыграл рукой.

Лучшим игроком матча защитник не стал, но получил вполне хорошую оценку от SofaScore.