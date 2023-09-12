Ассистенты играют важнейшую роль в футболе. Такие звезды, как Кевин Де Брюйне и Месут Озил, известны своей способностью дарить красивые голы товарищам по команде.

Хотя большое внимание всегда уделяется бомбардирам, пришло время пролить свет на тех, кто создает голевые моменты.

Вот список 10 лучших игроков, сделавших наибольшее количество результативных передач в составе национальных сборных.

На самом верху таблицы находится бывший атакующий полузащитник сборной США Лэндон Донован, у него в активе впечатляющие 58 ассистов. Донован сделал замечательную 14-летнюю международную карьеру, забив также 57 голов за свою страну.

Следующий на очереди Неймар. Несмотря на свою репутацию блестящего бомбардира, 31-летний футболист сделал 56 результативных передач за сборную Бразилии.

Ференц Пушкаш, которого часто называют одним из величайших игроков всех времен, занимает третье место с 53 результативными передачами. Венгерская легенда также может похвастаться 84 голами всего в 85 международных матчах, что подтверждает его статус одного из самых успешных игроков в истории.

Третье место с Пушкашем делит не кто иной, как Лионель Месси. В свои 36 лет Месси продолжает блистать и в клубе, и в сборной Аргентины.