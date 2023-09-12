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Неожиданный лидер в списке лучших ассистентов мира: Месси лишь третий

Лионель Месси Лионель Месси
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Ассистенты играют важнейшую роль в футболе. Такие звезды, как Кевин Де Брюйне и Месут Озил, известны своей способностью дарить красивые голы товарищам по команде.

Хотя большое внимание всегда уделяется бомбардирам, пришло время пролить свет на тех, кто создает голевые моменты.

Вот список 10 лучших игроков, сделавших наибольшее количество результативных передач в составе национальных сборных.

На самом верху таблицы находится бывший атакующий полузащитник сборной США Лэндон Донован, у него в активе впечатляющие 58 ассистов. Донован сделал замечательную 14-летнюю международную карьеру, забив также 57 голов за свою страну.

Следующий на очереди Неймар. Несмотря на свою репутацию блестящего бомбардира, 31-летний футболист сделал 56 результативных передач за сборную Бразилии.

Ференц Пушкаш, которого часто называют одним из величайших игроков всех времен, занимает третье место с 53 результативными передачами. Венгерская легенда также может похвастаться 84 голами всего в 85 международных матчах, что подтверждает его статус одного из самых успешных игроков в истории.

Третье место с Пушкашем делит не кто иной, как Лионель Месси. В свои 36 лет Месси продолжает блистать и в клубе, и в сборной Аргентины.

6 комментариев

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rigobersong
Неймар всегда был командным игроком, пашет на поле за себя и за других, никогда не жадничал и рубился до последнего на поле!:) Жаль конечно ему не самую приятную репутацию СМИ создали, хотя от части и сам виноват:)) А так безусловно в топ-5 лучших игроков 21 века:)
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+7
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Отец Абду
Ну, получается Месси лучший игрок в истории футбола по г+п за сборную, да?

104 голов + 53 передач в 176 матчах это просто отличная стата + Чемпион мира
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+4
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VERBLYUD
Ответ Отец Абду
Ну, получается Месси лучший игрок в истории футбола по г+п за сборную, да? 104 голов + 53 передач в 176 матчах это просто отличная стата + Чемпион мира
13+8 - на ЧМ - лучший результат в истории турнира
13+17 на Кубках Америки - лучший результат в истории турнира
Месси - Отец крупных турниров!
+4
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Flow market Victor Mercedes
Месси батя везде
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barca1899messi
Ответ VERBLYUD
13+8 - на ЧМ - лучший результат в истории турнира 13+17 на Кубках Америки - лучший результат в истории турнира Месси - Отец крупных турниров!
сейчас Роналдуфилы тебе напишут, что всё это вымысел и пиар!!
а ведь их любимчика, нет Даже в десятке😱😱😱😱
а Месси даже здесь может выйти на первое место
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