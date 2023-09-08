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Дерзил игрокам, называл их другими именами. В Испании рассказали о безумных причинах увольнения Сетьена из «Вильярреала»

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Плохо начал, но еще хуже закончил.

Кике Сетьен начал карьеру в «Вильярреале» не лучшим образом. Едва прошло 10 дней после его прихода, а большая часть команды уже открыто выступила против него. И дело не только в том, что он плохо запоминал имена.

«Ты кто такой?» − спрашивал тренер у хавбека Йереми Пино, а потом называл его Йераем. Пепе Рейна одно время был Мигелем Рейной, только потому, что напоминал Сетьену его отца, а совсем недавно аналитик Давид Фустер стал Раулем.

Как сообщили Relevo источники, близкие к клубу, эпоху Сетьена в «Вильярреале» можно назвать одним словом − пренебрежение. Несмотря на все, что он наделал, совет директоров сперва встал на сторону тренера и столкнулся с несколькими лидерами раздевалки, которые терпеть его не могли. На тот момент специалиста не собирались менять и время доказало правоту руководства: пятое место в Ла Лиге, еврокубки − все это немного сгладило разногласия. Хотя атмосфера в команде никогда не была хорошей.

Вместе с результатами пришла и расслабленность: как только сезон подошел к концу, Сетьен уехал к Хоакину на прощальный матч и даже не планировал летнюю подготовку клуба. Оттуда он в итоге отправился в Сантандер, отдохнул и практически не выходил на связь в течение месяца.

Малый интерес к усилению состава

Клуб усилил свой технический персонал тремя аналитиками. Одного из них непосредственно консультировал помощник тренера Рамиро Амарель. Сетьен лично познакомился с ними в тот же день, когда вернулся к тренировкам, причем совсем не по касательной.

После этого, несмотря на неудачные игры, поражения и прочие проблемы, предсезонка развивалась с некоторым спокойствием. Но атмосфера все равно была напряженной. Все рухнуло из-за... нового учебного года.

Дети в школе

Несколько игроков команды, чьи дети в сентябре пошли в школу, обсуждали возможность более позднего начала тренировок. Все это за неделю до старта Ла Лиги. До этого времени традиция была такова: в 9:15 начинался завтрак, а в 10:30 − тренировка. К Сетьену пришли ветераны уровня Рейны, Парехи и Капу. Кике согласился и сказал: «Я не авторитарен. Если все согласны...»

Согласны были все. Однако в какой-то момент Сетьену показалось все неправильным. Команда попросила начинать тренировки в час, что для тренера было поздно. В конце концов, он изменил решение и отказался от разрешения. На следующий день Капу демонстративно и в качестве протеста пришел поздно. За это ему дали штраф.

Этьен был лучшим игроком предсезонки, но на матч с «Бетисом» остался на скамейке. Он вышел на замену и сыграл не лучшим образом. Команда уступила, в раздевалке было много криков и споров, в том числе с директорами.

Капу откровенно не устраивал Сетьена. Еще в прошлом сезоне футболист дал понять, что ему не нравится играть там, где хочет тренер, но он соглашается на его предложение во благо клуба и потому, что его об этом попросили. В итоге маневр со школой окончательно разрушил их отношения.

Тренерский штаб и совет директоров также перестали понимать друг друга. Недостатки были очевидны, а разногласия становились еще более явными. Победа над «Мальоркой» ситуацию не улучшила. Упреки не прекращались: якобы специальная утечка в прессу, подозрения, обвинения, устаревшие методы...

«Дело даже не том, что команда не верила в него. Это уже было пережито. Дело в том, что он не верил в команду. Ему все казалось неправильным, все было с претензиями, ужасно», − сообщает источник.

Последняя капля терпения

Окончательно ситуацию добило не поражение от «Кадиса» с удалением Альфонсо Педрасы. Все произошло после. Кике Сетьен сразу после выезда решил назначить тренировку на утро субботы. Все ради того, чтобы спокойно после обеда уехать в Сантандер и насладиться матчем легенд (в итоге был отменен).

Тренер планировал спокойно вернуться назад в среду днем, организовав рабочую неделю так, как было удобно только ему. Ситуация накалилась, пороховая бочка рванула. Через несколько часов Сетьену объявили об отставке.

1 комментарий

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Мухаммад Билалов
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