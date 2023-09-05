Гаспачо
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Главный инсайдер мира Фабрицио Романо рассказал, что иногда «способствует» трансферам по просьбе самих игроков

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Фабрицио Романо
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Неожиданно. Как же доверять теперь его инсайдам?

В интервью Rest In Football (ведущие Алан Ширер, Майка Ричардс и Гари Линекер) Романо рассказал, как ему удается так оперативно и точно получать трансферные инсайды.

«Как я получаю информацию? Многие игроки сами пишут мне сообщения, если же нет, я сам могу обратиться к ним в мессенджерах с просьбой прокомментировать тот или иной слух.

А иногда они просят меня: «Можешь что-нибудь написать про меня? Я очень хочу сменить команду».

Уровень доверия к Фабрицио после этих слов явно подупал.

4 комментария

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r24y48pvqr
Ну а почему нет
+7
0
+7
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Schiaff1no
Уровень трибуны подупадает с каждым подобным постом.
Что может больше заслуживать доверия, чем слова самого игрока о желании сменить клуб?
+2
0
+2
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Freedoms
Хотел написать что за бред в конце новости, посмотрел какой блок написал и сразу все стало на свои места
+2
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Bego Yusupov
спокойно
0
0
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