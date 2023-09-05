Главный инсайдер мира Фабрицио Романо рассказал, что иногда «способствует» трансферам по просьбе самих игроков
Неожиданно. Как же доверять теперь его инсайдам?
В интервью Rest In Football (ведущие Алан Ширер, Майка Ричардс и Гари Линекер) Романо рассказал, как ему удается так оперативно и точно получать трансферные инсайды.
«Как я получаю информацию? Многие игроки сами пишут мне сообщения, если же нет, я сам могу обратиться к ним в мессенджерах с просьбой прокомментировать тот или иной слух.
А иногда они просят меня: «Можешь что-нибудь написать про меня? Я очень хочу сменить команду».
Уровень доверия к Фабрицио после этих слов явно подупал.
Что может больше заслуживать доверия, чем слова самого игрока о желании сменить клуб?