Неожиданно. Как же доверять теперь его инсайдам?

В интервью Rest In Football (ведущие Алан Ширер, Майка Ричардс и Гари Линекер) Романо рассказал, как ему удается так оперативно и точно получать трансферные инсайды.

«Как я получаю информацию? Многие игроки сами пишут мне сообщения, если же нет, я сам могу обратиться к ним в мессенджерах с просьбой прокомментировать тот или иной слух.

А иногда они просят меня: «Можешь что-нибудь написать про меня? Я очень хочу сменить команду».

Уровень доверия к Фабрицио после этих слов явно подупал.