17 комментариев

«Сейчас команда слабее, чем две недели назад». Главный инсайдер по «Баварии» разнес трансферную политику клуба
Зол, как никогда.
Журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг, которого за точную информацию называют главным инсайдером по «Баварии», разразился критикой в адрес мюнхенского клуба. Он считает, что летом спортивный директор плохо сделал свою работу.
«Сейчас команда слабее, чем две недели назад. Не нужно сейчас сглаживать ситуацию. Я не могу понять, почему некоторые игроки, такие как Павар и Гравенберх, продаются без замен. Я уверен, что это вызовет бурю негодования в мюнхенской «Баварии». Мы много раз отмечали «Баварию», и они действительно были великолепны, потому что проделали хорошую работу. Но что произошло после ухода Станишича, я не могу понять.
Когда вы продаете Станишича или Павара, у вас сразу должны быть замены. А если вы продадите Гравенберха, у вас должна быть определенная замена. Вы не можете продать Гравенберха, даже если он захочет уйти. Невозможно играть на три фронта командой из 17-18 игроков. Я не могу этого понять».
Пользователи в шутку предложили назначить Плеттенберга генеральным директором «Баварии», на что он ответил одобрительным смайлом.
Этим летом из «Баварии» ушли Люка Эрнандес («ПСЖ»), Бенжамен Павар и Ян Зоммер (оба − «Интер»), Йосип Станишич («Байер»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Садьо Мане («Аль-Наср») и Марсель Забитцер («Дортмунд»).
Вместо них пришли Харри Кейн, Ким Мин Чжэ, Конрад Лаймер, Рафаэл Геррейру и Даниэль Перец.
Гравенберх при всем уважении эту роль тоже не исполнял. У Баварии, хороший состав. ИМХО. И трансферное окно, они провели хорошее.