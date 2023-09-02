17 комментариев

Зол, как никогда.

Журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг, которого за точную информацию называют главным инсайдером по «Баварии», разразился критикой в адрес мюнхенского клуба. Он считает, что летом спортивный директор плохо сделал свою работу.

«Сейчас команда слабее, чем две недели назад. Не нужно сейчас сглаживать ситуацию. Я не могу понять, почему некоторые игроки, такие как Павар и Гравенберх, продаются без замен. Я уверен, что это вызовет бурю негодования в мюнхенской «Баварии». Мы много раз отмечали «Баварию», и они действительно были великолепны, потому что проделали хорошую работу. Но что произошло после ухода Станишича, я не могу понять.

Когда вы продаете Станишича или Павара, у вас сразу должны быть замены. А если вы продадите Гравенберха, у вас должна быть определенная замена. Вы не можете продать Гравенберха, даже если он захочет уйти. Невозможно играть на три фронта командой из 17-18 игроков. Я не могу этого понять».

Пользователи в шутку предложили назначить Плеттенберга генеральным директором «Баварии», на что он ответил одобрительным смайлом.

Этим летом из «Баварии» ушли Люка Эрнандес («ПСЖ»), Бенжамен Павар и Ян Зоммер (оба − «Интер»), Йосип Станишич («Байер»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Садьо Мане («Аль-Наср») и Марсель Забитцер («Дортмунд»).

Вместо них пришли Харри Кейн, Ким Мин Чжэ, Конрад Лаймер, Рафаэл Геррейру и Даниэль Перец.