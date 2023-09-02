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«Сейчас команда слабее, чем две недели назад». Главный инсайдер по «Баварии» разнес трансферную политику клуба

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Зол, как никогда.

Журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг, которого за точную информацию называют главным инсайдером по «Баварии», разразился критикой в адрес мюнхенского клуба. Он считает, что летом спортивный директор плохо сделал свою работу.

«Сейчас команда слабее, чем две недели назад. Не нужно сейчас сглаживать ситуацию. Я не могу понять, почему некоторые игроки, такие как Павар и Гравенберх, продаются без замен. Я уверен, что это вызовет бурю негодования в мюнхенской «Баварии». Мы много раз отмечали «Баварию», и они действительно были великолепны, потому что проделали хорошую работу. Но что произошло после ухода Станишича, я не могу понять.

Когда вы продаете Станишича или Павара, у вас сразу должны быть замены. А если вы продадите Гравенберха, у вас должна быть определенная замена. Вы не можете продать Гравенберха, даже если он захочет уйти. Невозможно играть на три фронта командой из 17-18 игроков. Я не могу этого понять».

Пользователи в шутку предложили назначить Плеттенберга генеральным директором «Баварии», на что он ответил одобрительным смайлом.

Этим летом из «Баварии» ушли Люка Эрнандес («ПСЖ»), Бенжамен Павар и Ян Зоммер (оба − «Интер»), Йосип Станишич («Байер»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Садьо Мане («Аль-Наср») и Марсель Забитцер («Дортмунд»).

Вместо них пришли Харри Кейн, Ким Мин Чжэ, Конрад Лаймер, Рафаэл Геррейру и Даниэль Перец.

17 комментариев

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Harryck
Да, относительный провал есть, но не согласен с ним, что все так плохо. Опорник оборонительного типа безусловно нужен и ПЗ, но еще будет зимнее ТО. Пока протянуть вполне игроков хватает. На качественного опорника после покупки Кейна до продажи игроков вряд ли готовы были выкладывать большую сумму, их можно понять. А продали Павара и Гравенберха в последние дни , поэтому я полагаю, что поздно подсуетились. В любом случае за счет бесплатных подписаний Лаймера и Геррейру и продаж игроков даже в плюс вышли пока, несмотря на самую дорогую покупку в истории. По крайней мере, ростер не видится более худшим, чем в прошлом году по количеству игроков т.к. Станишич итак мало играл и правильно, что его отдали в аренду ведь потенциал у него очень хороший. По большому счету из всех ушедших не хватать будет только Павара из за его универсальности и травматичности Маззрауи. В остальном все примерно тоже самое, особенно если учитывать что такой же универсал (Эрнандес) в прошлом сезоне отыграл всего около месяца и была по сути аналогичная ситуация, только весь сезон, а Забитцер вообще в аренде был весь год. Здесь же скорее всего для глубины еще кого нибудь зимой подпишут. В общем, он конечно в чем то прав, но пока нет поводов для такой паники, главное без травм.
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serbolthwatson
Мне кажется для Баварии было уже в том числе и вопросом престижа и принадлежности к когорте топ-клубов (не говоря о потребности в топ-форварде) закрыть сделку по Кейну, но финансовой подушки после него не осталось и боссы решили во что бы то ни стало её восстановить
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Егор Гильд
Ответ Harryck
Да, относительный провал есть, но не согласен с ним, что все так плохо. Опорник оборонительного типа безусловно нужен и ПЗ, но еще будет зимнее ТО. Пока протянуть вполне игроков хватает. На качественного опорника после покупки Кейна до продажи игроков вряд ли готовы были выкладывать большую сумму, их можно понять. А продали Павара и Гравенберха в последние дни , поэтому я полагаю, что поздно подсуетились. В любом случае за счет бесплатных подписаний Лаймера и Геррейру и продаж игроков даже в плюс вышли пока, несмотря на самую дорогую покупку в истории. По крайней мере, ростер не видится более худшим, чем в прошлом году по количеству игроков т.к. Станишич итак мало играл и правильно, что его отдали в аренду ведь потенциал у него очень хороший. По большому счету из всех ушедших не хватать будет только Павара из за его универсальности и травматичности Маззрауи. В остальном все примерно тоже самое, особенно если учитывать что такой же универсал (Эрнандес) в прошлом сезоне отыграл всего около месяца и была по сути аналогичная ситуация, только весь сезон, а Забитцер вообще в аренде был весь год. Здесь же скорее всего для глубины еще кого нибудь зимой подпишут. В общем, он конечно в чем то прав, но пока нет поводов для такой паники, главное без травм.
А мне очень понравилось, как вчера Лаймер заменил Мазрауи. Сзади стоял стеной, вперёд летел очень продуктивно
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Blue Monster
Ну Лаймер вчера делал игру Баварии в концовке, очень понравился
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Иван Колесников
Самый бредовый трансфер, как ни странно - это аренда Станишича. Аренда без права выкупа (,без возможности заработать) усиление прямого конкурента, и отказ от единственного игрока обороны, который готов был сидеть на банке. В итоге на 3 позиции (центр обороны и правый защ) у Тухеля 4 игрока, а ведь Станишич имеет опыт игры на всех этих позициях. И если опорникк в последний день не отпустил Фулхэм, то по защитнику даже не было сделано попыток заменить Павара
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Иван Колесников
Ответ Harryck
Да, относительный провал есть, но не согласен с ним, что все так плохо. Опорник оборонительного типа безусловно нужен и ПЗ, но еще будет зимнее ТО. Пока протянуть вполне игроков хватает. На качественного опорника после покупки Кейна до продажи игроков вряд ли готовы были выкладывать большую сумму, их можно понять. А продали Павара и Гравенберха в последние дни , поэтому я полагаю, что поздно подсуетились. В любом случае за счет бесплатных подписаний Лаймера и Геррейру и продаж игроков даже в плюс вышли пока, несмотря на самую дорогую покупку в истории. По крайней мере, ростер не видится более худшим, чем в прошлом году по количеству игроков т.к. Станишич итак мало играл и правильно, что его отдали в аренду ведь потенциал у него очень хороший. По большому счету из всех ушедших не хватать будет только Павара из за его универсальности и травматичности Маззрауи. В остальном все примерно тоже самое, особенно если учитывать что такой же универсал (Эрнандес) в прошлом сезоне отыграл всего около месяца и была по сути аналогичная ситуация, только весь сезон, а Забитцер вообще в аренде был весь год. Здесь же скорее всего для глубины еще кого нибудь зимой подпишут. В общем, он конечно в чем то прав, но пока нет поводов для такой паники, главное без травм.
Травмы на такой дистанции точно будут, посмотрите на кол-во травм после этого ЧМ в других командах. Нельзя команде, играющей в трёх турнирах исходить из предположения, что травм не будет
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flash score
Больно
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alex savca
Имеет ведь они и в Европе неплохо играют.
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abwer111
А что крутые Ламеры и Перцы пришли!
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moldfan
На самом деле, не кажется провалом.Ким - топ, Кейн - супер топ. Забитцер отличный игрок, Лайнер, Герейру - бесплатно, великолепное укрепление, причем довольно универсальны. Просто с опорником провалились. Но смотришь на выплаченные деньги за Кайседо, Райса, Лавия и требования для Пальиньи и тд. Сложности с подписанием, понятны.

Гравенберх при всем уважении эту роль тоже не исполнял. У Баварии, хороший состав. ИМХО. И трансферное окно, они провели хорошее.
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Maxim 1989
Так вроде хотели купить на флажке Пальинью из Фулхэма, но того не отпустил Фулхэм.
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alex savca
Ответ А.В. Бубнов
Это не может не радовать, и сейчас будет больнее) https://m.youtube.com/watch?v=8v2kxfX-oiQ&feature=emb_title
😊 Смешно. Ставлю +. Но сколько там 10 или 11 подряд. Напомни пожалуйста а то забыл
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abwer111
Ответ Иван Колесников
Травмы на такой дистанции точно будут, посмотрите на кол-во травм после этого ЧМ в других командах. Нельзя команде, играющей в трёх турнирах исходить из предположения, что травм не будет
А, от этого ничего не изменится. Ну не будут 5 очков впереди, а будут позади, а в Лигу не с 1 так со 2 места выйдут.. И что?
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Спортлото
Ответ moldfan
На самом деле, не кажется провалом.Ким - топ, Кейн - супер топ. Забитцер отличный игрок, Лайнер, Герейру - бесплатно, великолепное укрепление, причем довольно универсальны. Просто с опорником провалились. Но смотришь на выплаченные деньги за Кайседо, Райса, Лавия и требования для Пальиньи и тд. Сложности с подписанием, понятны. Гравенберх при всем уважении эту роль тоже не исполнял. У Баварии, хороший состав. ИМХО. И трансферное окно, они провели хорошее.
Ким был топов в Наполи, пока в Баварии он не впечатлил, прямо скажем)
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Schmelle
Ответ moldfan
На самом деле, не кажется провалом.Ким - топ, Кейн - супер топ. Забитцер отличный игрок, Лайнер, Герейру - бесплатно, великолепное укрепление, причем довольно универсальны. Просто с опорником провалились. Но смотришь на выплаченные деньги за Кайседо, Райса, Лавия и требования для Пальиньи и тд. Сложности с подписанием, понятны. Гравенберх при всем уважении эту роль тоже не исполнял. У Баварии, хороший состав. ИМХО. И трансферное окно, они провели хорошее.
Вы правы, Забитцер отличный игрок. Только он как раз таки ушел из Баварии, а не пришел)
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