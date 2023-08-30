16 комментариев

Испанское издание DSports опубликовало сборную лучших игроков Ла Лиги, названную командой легенд.

Не трудно догадаться, что команда представлена исключительно из футболистов «Барселоны» и мадридского «Реала».

Роналдиньо, Криштиану Роналду, Месси, Кака, Иньеста, Хави, Роберто Карлос, Араухо, Рамос, Каннаваро и Касильяс. Возглавляет эту банду Жозе Моуриньо.

Будем честны - команда получилась весьма спорная. Особенно сильно всех напряг выбор Рональда Араухо на позицию центрального защитника. Впрочем, это далеко не единственный спорный кандидат команды.

Даже тренерская позиция не выглядит непоколебимый - чем Гвардиола, Зидан или Анчелотти хуже?

В соцсетях не смогли понять логику появления этой сборной.

💭 «Я подумал, что это серьезно, а потом увидел Араухо, а не Дани Алвеса».

💭 «Моуриньо лучше Пепа?»

💭 «Какого ##### здесь забыл Араухо?»

💭 «Араухо уже является легендой. Он слишком хорош».

💭 «Пуйоль или Алвес должны заменить Каннаваро. Кака провалил этап карьеры в «Мадриде». Где расположен Бускетс?»

💭 «Это бред. Тут должен быть Алвес и Пеп».