16 комментариев

Испанская газета собрала сборную легенд Ла Лиги. В ней есть Араухо и нет никакой логики 🤷
Испанское издание DSports опубликовало сборную лучших игроков Ла Лиги, названную командой легенд.
Не трудно догадаться, что команда представлена исключительно из футболистов «Барселоны» и мадридского «Реала».
Роналдиньо, Криштиану Роналду, Месси, Кака, Иньеста, Хави, Роберто Карлос, Араухо, Рамос, Каннаваро и Касильяс. Возглавляет эту банду Жозе Моуриньо.
Будем честны - команда получилась весьма спорная. Особенно сильно всех напряг выбор Рональда Араухо на позицию центрального защитника. Впрочем, это далеко не единственный спорный кандидат команды.
Даже тренерская позиция не выглядит непоколебимый - чем Гвардиола, Зидан или Анчелотти хуже?
В соцсетях не смогли понять логику появления этой сборной.
💭 «Я подумал, что это серьезно, а потом увидел Араухо, а не Дани Алвеса».
💭 «Моуриньо лучше Пепа?»
💭 «Какого ##### здесь забыл Араухо?»
💭 «Араухо уже является легендой. Он слишком хорош».
💭 «Пуйоль или Алвес должны заменить Каннаваро. Кака провалил этап карьеры в «Мадриде». Где расположен Бускетс?»
💭 «Это бред. Тут должен быть Алвес и Пеп».
При том что тяжело не уважать как минимум Каннаваро и Кака - но в ЛЛ уже был их закат.
Касильяс
Марсело, Пуйоль, Пике, Алвес
Хави, Бускетс, Иньеста
Роналду Суарес Месси
😎👍🏻