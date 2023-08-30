Гаспачо
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Испанская газета собрала сборную легенд Ла Лиги. В ней есть Араухо и нет никакой логики 🤷

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Рональд Араухо Рональд Араухо
Клубы Клубы
Карлес Пуйоль Карлес Пуйоль
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Кака Кака
Дани Алвес Дани Алвес
Реал Мадрид Реал Мадрид
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Барселона Барселона
Лионель Месси Лионель Месси
Икер Касильяс Икер Касильяс
Ла Лига Ла Лига
Фабио Каннаваро Фабио Каннаваро
Футбол Футбол

Испанское издание DSports опубликовало сборную лучших игроков Ла Лиги, названную командой легенд.

Не трудно догадаться, что команда представлена исключительно из футболистов «Барселоны» и мадридского «Реала».

Роналдиньо, Криштиану Роналду, Месси, Кака, Иньеста, Хави, Роберто Карлос, Араухо, Рамос, Каннаваро и Касильяс. Возглавляет эту банду Жозе Моуриньо.

Будем честны - команда получилась весьма спорная. Особенно сильно всех напряг выбор Рональда Араухо на позицию центрального защитника. Впрочем, это далеко не единственный спорный кандидат команды.

Даже тренерская позиция не выглядит непоколебимый - чем Гвардиола, Зидан или Анчелотти хуже?

В соцсетях не смогли понять логику появления этой сборной.

💭 «Я подумал, что это серьезно, а потом увидел Араухо, а не Дани Алвеса».

💭 «Моуриньо лучше Пепа?»

💭 «Какого ##### здесь забыл Араухо?»

💭 «Араухо уже является легендой. Он слишком хорош».

💭 «Пуйоль или Алвес должны заменить Каннаваро. Кака провалил этап карьеры в «Мадриде». Где расположен Бускетс?»

💭 «Это бред. Тут должен быть Алвес и Пеп».

16 комментариев

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Нефанатик
Есть Кака, но нет Зидана? Есть Араухо но нет Пуйоля? Да хорош, по среди недели.
+8
-2
+6
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Agent Smith
Жозе, а не Пеп? Серьезно? Ну а Кака это просто за гранью здравого смысла⚽️
+8
-3
+5
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yarmuck
Что здесь забыли Кака, Каннаваро, Араухо и Моуриньо??
+4
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+4
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yulay
Пуйоль и Пике центральная пара, Дани Алвеш справа. Как что здесь забыл, когда есть Бускетс?
+2
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messi_leo
Моуриньо?? Араухо - легенда??? Кака, а чего тогда не Бейл или бельгийский пляжник??? Каннаваро???
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0
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Inside 88 LW
Кака сменить на Рауля/Модрича/Бускетса/Зидана, Каннаваро сменить на Пуйоля - считаю логичным.
При том что тяжело не уважать как минимум Каннаваро и Кака - но в ЛЛ уже был их закат.
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Maksat S
Список не полон без Вудгейта
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Максим Кириченко
Альвес Бускетс Пеп вы серьёзно?
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Максим Кириченко
а Каннаваро ваще откуда взялся
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predMBAPPE
Гвардиола
Касильяс
Марсело, Пуйоль, Пике, Алвес
Хави, Бускетс, Иньеста
Роналду Суарес Месси
😎👍🏻
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nagibbb
Ответ yulay
Пуйоль и Пике центральная пара, Дани Алвеш справа. Как что здесь забыл, когда есть Бускетс?
а Рамоса куда дел?
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