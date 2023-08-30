Британский комик порвал соцсети пародией на празднование гола в футболе. 37 миллионов просмотров! 🤯🤯🤯
Британский стендапер Карл Портер взорвал соцсети, показав празднование гола в футболе в замедленном повторе.
Смотрите сами.
Ну разве не талант?
Ролик набрал уже 37 миллионов просмотров, а сам комик, как сообщается, получил огромное количество рекламных предложений.
Реакция соцсетей предсказуема.
💭 «Это впечатляет».
💭 «Я был скептически настроен, но дождавшись середины обалдел».
💭 «Я пересмотрел это видео уже тысячу раз».
💭 «Сколько часов он провел перед зеркалом, совершенствуя этот номер?».
💭 «Просто представьте, что он часами подбирал эти выражения лица».
Удивительно, как 1 минута может изменить жизнь.
3 комментария