Британский стендапер Карл Портер взорвал соцсети, показав празднование гола в футболе в замедленном повторе.

Смотрите сами.

Ну разве не талант?

Ролик набрал уже 37 миллионов просмотров, а сам комик, как сообщается, получил огромное количество рекламных предложений.

Реакция соцсетей предсказуема.

💭 «Это впечатляет».

💭 «Я был скептически настроен, но дождавшись середины обалдел».

💭 «Я пересмотрел это видео уже тысячу раз».

💭 «Сколько часов он провел перед зеркалом, совершенствуя этот номер?».

💭 «Просто представьте, что он часами подбирал эти выражения лица».

Удивительно, как 1 минута может изменить жизнь.