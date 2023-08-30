Гаспачо
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Британский комик порвал соцсети пародией на празднование гола в футболе. 37 миллионов просмотров! 🤯🤯🤯

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Британский стендапер Карл Портер взорвал соцсети, показав празднование гола в футболе в замедленном повторе.

Смотрите сами.

Ну разве не талант?

Ролик набрал уже 37 миллионов просмотров, а сам комик, как сообщается, получил огромное количество рекламных предложений.

Реакция соцсетей предсказуема.

💭 «Это впечатляет».

💭 «Я был скептически настроен, но дождавшись середины обалдел».

💭 «Я пересмотрел это видео уже тысячу раз».

💭 «Сколько часов он провел перед зеркалом, совершенствуя этот номер?».

💭 «Просто представьте, что он часами подбирал эти выражения лица».

Удивительно, как 1 минута может изменить жизнь.

3 комментария

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Никита Самарин
Это 🔝 👏👏👏
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Anonim 008
При этом сам похож на футболиста, если точнее на Скиппа
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Кашшай Чакырович
Ну копия 100%
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