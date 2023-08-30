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🏉 «Ваш футбол - регби». Логан Пол заявил, что обожает футбол. Но умудрился опозориться уже на первом вопросе

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Американский блогер Логан Пол, известный также по выступлениям на профессиональном боксерском ринге, признался, что обожает футбол.

8-секундный ролик, разоблачающий слова молодого человека, взорвал соцсети.

«Я огромный фанат футбола. Назвать двух футболистов по имени и фамилии? Килиан Мбаппе... Дэвид Бекхэм».

💭 «Среднестатистический американец».

💭 «Мбаппе имеет большее влияние, чем Месси и Роналду».

💭 «Соккер - ахахах».

💭 «Это, черт возьми, футбол, а не соккер».

💭 «Ждем пока он не скажет: Фабио Куальярелла, Расмус Хейлунд».

💭 «Вот почему они назвали НБА чемпионатом мира».

💭 «Американцы на самом деле не увлекаются футболом. Их футбол - регби».

💭 «Спасибо, что не Пеналду и Песси».

2 комментария

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Kanonir152
А в чем смех? соккер, Мбаппе и Бэкхем. В чем расхождение?
+5
-1
+4
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Ilya Shilovskiy
Рено Логан Пол Ламинат
+4
-1
+3
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