🏉 «Ваш футбол - регби». Логан Пол заявил, что обожает футбол. Но умудрился опозориться уже на первом вопросе
Американский блогер Логан Пол, известный также по выступлениям на профессиональном боксерском ринге, признался, что обожает футбол.
8-секундный ролик, разоблачающий слова молодого человека, взорвал соцсети.
«Я огромный фанат футбола. Назвать двух футболистов по имени и фамилии? Килиан Мбаппе... Дэвид Бекхэм».
💭 «Среднестатистический американец».
💭 «Мбаппе имеет большее влияние, чем Месси и Роналду».
💭 «Соккер - ахахах».
💭 «Это, черт возьми, футбол, а не соккер».
💭 «Ждем пока он не скажет: Фабио Куальярелла, Расмус Хейлунд».
💭 «Вот почему они назвали НБА чемпионатом мира».
💭 «Американцы на самом деле не увлекаются футболом. Их футбол - регби».
💭 «Спасибо, что не Пеналду и Песси».
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