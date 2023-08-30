Американский блогер Логан Пол, известный также по выступлениям на профессиональном боксерском ринге, признался, что обожает футбол.

8-секундный ролик, разоблачающий слова молодого человека, взорвал соцсети.

«Я огромный фанат футбола. Назвать двух футболистов по имени и фамилии? Килиан Мбаппе... Дэвид Бекхэм».

💭 «Среднестатистический американец».

💭 «Мбаппе имеет большее влияние, чем Месси и Роналду».

💭 «Соккер - ахахах».

💭 «Это, черт возьми, футбол, а не соккер».

💭 «Ждем пока он не скажет: Фабио Куальярелла, Расмус Хейлунд».

💭 «Вот почему они назвали НБА чемпионатом мира».

💭 «Американцы на самом деле не увлекаются футболом. Их футбол - регби».

💭 «Спасибо, что не Пеналду и Песси».