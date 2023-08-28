Пять лучших футбольных лиг Европы – это сочетание таланта и высокой конкуренции. Стать лучшим нападающим в этих лигах – задача не из простых. Здесь уровень обороны команд и мастерство вратарей максимально усложняют жизнь атакующим футболистам.

Без лишних слов, давайте посмотрим на пять игроков, забивших больше всего голов за один сезон в пяти лучших лигах Европы.

Гонсало Игуаин, «Наполи» (2015/16), 36 голов

Гонсало Игуаин известен как один из лучших нападающих своего поколения. Бывший игрок сборной Аргентины продемонстрировал инстинкт хищника, проведя мастер-класс по забиванию голов в сезоне 2015/16. Игуаин, который тогда играл за «Наполи», забил целых 36 голов в 35 матчах Серии А.

Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (2022/23), 36 голов

Эрлинг Холанд провел потрясающую дебютную кампанию в «Манчестер Сити». Он присоединился к клубу летом 2022 года и сразу начал штурмовать Премьер-лигу.

Обладая исключительным сочетанием скорости, силы и результативности, он забил 36 голов в 35 матчах Премьер-лиги в сезоне 2022/23. Его талант в атаке делает его, возможно, лучшим нападающим на планете на данный момент.

Холанд выиграл Золотую бутсу, а также побил рекорд по количеству забитых голов в одном сезоне Премьер-лиги.

Роберт Левандовски, «Бавария» (2020/21), 41 гол

Сезон 2020/21 Роберта Левандовски за мюнхенскую «Баварию» запомнится как один из самых результативных в истории футбола. Исключительное мастерство польского нападающего достигло новых высот: только в Бундеслиге он забил 41 гол.

Непревзойденная способность Левандовски создавать и реализовывать голевые моменты сыграла важную роль в том, что «Бавария» выиграла требл в том сезоне.

Йосип Скоблар, «Марсель» (1970/71), 44 гола

Выступление Йосипа Скоблара в Лиге 1 в сезоне 1970/71 считается историческим достижением во французском футболе. Играя за «Марсель», хорватский нападающий продемонстрировал свою результативность, забив беспрецедентные 44 гола за один сезон. Его выдающийся вклад сыграл решающую роль в завоевании «Марселем» титула Лиги 1 в том сезоне.

Исключительная результативность Скоблара помогла ему закрепить за собой звание одного из лучших бомбардиров лиги за всю историю. Его 44 гола в одном сезоне Лиги 1 остаются вдохновляющим ориентиром для будущих поколений.

Лионель Месси, «Барселона» (2011/12), 50 голов

Подвиг Лионеля Месси в сезоне 2011/12 за «Барселону» можно назвать легендарным. Аргентинский маэстро установил новый стандарт индивидуального мастерства, забив 73 гола во всех соревнованиях.

50 из них были забиты в 37 матчах Ла Лиги. Месси был на пике своих сил, и его было невозможно остановить.