Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини подтвердил, что клуб работает над трансфером Ромелу Лукаку. Однако он может сказать, какую пользу может принести бельгиец команде.

«Я не знаю, что принесет нам трансфер Лукаку, но есть те, кто работает над тем, чтобы это произошло. Когда это случится, мы посмотрим, что он может нам дать, а иначе, это все равно, что обсуждать любого игрока в мире», - заявил Пеллегрини.

Отметим, что «Рома» и «Челси» находятся в переговорах по поводу аренды Лукаку.

Клубы добились значительного прогресса. Сделка может состояться уже в ближайшие дни.

«Челси» просил у «Ромы» €13 млн в виде платы за аренду игрока, помимо отказа от выплаты зарплаты футболисту на будущий сезон.

Лукаку провел последний сезон на правах аренды в «Интере».