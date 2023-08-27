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🤯 «Я не знаю, что принесет нам трансфер Лукаку». Капитан «Ромы» публично заявил, что не знает, зачем Моуриньо нужен Ромелу

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Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини подтвердил, что клуб работает над трансфером Ромелу Лукаку. Однако он может сказать, какую пользу может принести бельгиец команде.

«Я не знаю, что принесет нам трансфер Лукаку, но есть те, кто работает над тем, чтобы это произошло. Когда это случится, мы посмотрим, что он может нам дать, а иначе, это все равно, что обсуждать любого игрока в мире», - заявил Пеллегрини.

Отметим, что «Рома» и «Челси» находятся в переговорах по поводу аренды Лукаку.

Клубы добились значительного прогресса. Сделка может состояться уже в ближайшие дни.

«Челси» просил у «Ромы» €13 млн в виде платы за аренду игрока, помимо отказа от выплаты зарплаты футболисту на будущий сезон.

Лукаку провел последний сезон на правах аренды в «Интере».

1 комментарий

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NuevoCinemaParadiso
Заголовок немного желтоват по мне. Особенно учитывая следующие абзацы
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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