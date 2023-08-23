Гаспачо
Блог

🧹 Роналду - уборщик и 🛼 Лео Барби. Выпуск шуток на спортивно-юмористическом сайте

Лионель Месси Лионель Месси
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Интер Майами Интер Майами
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
мемы мемы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
МЛС МЛС
Клубы Клубы
Ювентус Ювентус
Валерий Газзаев Валерий Газзаев
Челси Челси
Реал Мадрид Реал Мадрид
Гремио Гремио
Футбол Футбол

Лето заканчивается, а мемы только начинаются.

Саудовская лига укрепляет позиции в соцсетях благодаря великолепному Криштиану Роналду!

Слушайся сына в каске!

«Какой ты рейнджер?»

Бруно, Маунт и Каземиро в «МЮ».

Пес Валерия Газзаева.

Итальянская федерация, когда «Ювентус» набрал три очка:

Напомним, что у этих парней была одна и та же женщина. Думайте.

Месси в МЛС.

Рубрика «Без слов и смысла».

Да че вы, расслабьтесь.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Юмор 3 класса. Но для Гаспачо самое то.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий