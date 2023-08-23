🧹 Роналду - уборщик и 🛼 Лео Барби. Выпуск шуток на спортивно-юмористическом сайте
Лето заканчивается, а мемы только начинаются.
Саудовская лига укрепляет позиции в соцсетях благодаря великолепному Криштиану Роналду!
Слушайся сына в каске!
«Какой ты рейнджер?»
Бруно, Маунт и Каземиро в «МЮ».
Пес Валерия Газзаева.
Итальянская федерация, когда «Ювентус» набрал три очка:
Напомним, что у этих парней была одна и та же женщина. Думайте.
Месси в МЛС.
Рубрика «Без слов и смысла».
Да че вы, расслабьтесь.
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