Лето заканчивается, а мемы только начинаются.

Саудовская лига укрепляет позиции в соцсетях благодаря великолепному Криштиану Роналду!

Слушайся сына в каске!

«Какой ты рейнджер?»

Бруно, Маунт и Каземиро в «МЮ».

Пес Валерия Газзаева.

Итальянская федерация, когда «Ювентус» набрал три очка:

Напомним, что у этих парней была одна и та же женщина. Думайте.

Месси в МЛС.

Рубрика «Без слов и смысла».

Да че вы, расслабьтесь.