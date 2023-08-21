20 комментариев

Гаспачо
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Хесе упустил карьеру и в 30 лет сидит без клуба – но не один. Аура Руис забрала все внимание фотографов на его презентации в «ПСЖ» 🔥🔥🔥

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Десять лет назад 20-летний Хесе Родригес настрелял 22 мяча за сезон в молодежке мадриского «Реала». Однако через несколько лет из наследника Криштиану Хесе превратился в того, кого хотят поскорее продать.

Карьера шла по нисходящей: после «ПСЖ» испанец играл в «Стоке», «Бетисе», «Спортинге», «Лас-Пальмасе», «Анкарагюджу» и «Сампдории». Сезон-2023/24 Хесе начал без клуба – похоже, карьера 30-летнего вингера уже не станет прежней.

Однако он вряд ли расстроен, ведь его девушка – Аура Руис.

Aurah Ruiz, impaciente, muestra los detalles del traje de boda de Jesé Rodríguez

Пока Родригес забивал за «Реал», Руис покоряла модельные агентства. Ее фигура и лицо привлекли внимание рекламного рынка нижнего белья, который предложил ей контракт. Так началась ее успешная модельная карьера

Позже Аура попала в реалити-шоу, и там ей пришлось нелегко: соперницы завидовали и плели интриги. Например, обвинили Ауру в оказании эскорт-услуг и запустили слух, что она беременна.

Тем не менее, Руис выиграла проект. Но ее отношения с героем шоу испортились. А вот с футболистом Хесе Родригесом, который младше ее на четыре года, все было иначе. После его перехода в «ПСЖ» она отправилась с ним в Париж.

Jesé Rodríguez and Aurah Ruiz

Впервые об Ауре узнали во время презентации Хесе. Когда на поле вышла девушка Родригеса, все фотографы переключили внимание на нее.

У пары были сложные отношения: они расставались, мстили друг другу, но год назад Родригес сделал предложение и получил «да».

Aurah Ruiz explica el motivo por el que se ha visto obligada a apartarse de las redes | Marca
Aurah Ruiz aclara por qué su hijo no se ha ido a vivir con ella y Jesé a Turquía

Aurah Ruiz is one of the hottest wives of footballers in the world
Aurah Ruiz is one of the hottest wives of footballers in the world
Aurah Ruiz is one of the hottest wives of footballers in the world

20 комментариев

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дамьен
Ну с такой долго не протянет, если будет без работы сидеть)))
+24
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+23
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Любезный Коссутий
косметологическая индустрия выпускает однотипных кукол, как с конвейера. накачанные губы, грудь, бедра, подправленные скулы и разрез глаз, а-ля кошачьи. если ему подсунуть примерно такую-же куклу, он и не заметит особой разницы
+19
-2
+17
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kaka10
Какая же она страшная...
+12
-4
+8
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Bender rules
Ответ kaka10
Какая же она страшная...
Ну да, лежала бы в постели рядом голая, прям ногой пнул бы😂
+8
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+7
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Кулёс
Жесть какая...
бочка силикона и 2 бочки филлеров
Что гелевый со своим бадром, что остальные...
Реально красивые были только Рубио и Карбонеро(Рамос и Касильяс) - остальные как бельерин - одевают первую попавшуюся шкуру на себя))))
+10
-6
+4
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Артём Поддубный
Ответ Любезный Коссутий
косметологическая индустрия выпускает однотипных кукол, как с конвейера. накачанные губы, грудь, бедра, подправленные скулы и разрез глаз, а-ля кошачьи. если ему подсунуть примерно такую-же куклу, он и не заметит особой разницы
такие шкуры на одну ночь и только)
+2
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+2
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Плацкарт Вагоныч
Что-то я арбуз захотел :)))
+2
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Уся Ваткин
Ни хесе себе...
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filbratuha@yandex.ru
Ответ Артём Поддубный
очень бодро начал в Реале, но судьба не очень благосклонно отнеслась к нему, травма крестов в том же сезоне. после этого уже никто и не увидел того Хесе, что так блестал. я думаю травма и стала определяющей в его карьера, вернутся на прежний уровень не хватило мотивации. а жаль, потенциал был огромный)
Да, шикарно выходил на замены, да и в основе когда не было криша или Бейла. Тогда помощником как раз был Зидан, он занимался линией атаки. Жалко парня, он еще и говном как человек оказался…))
+1
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Bender rules
Ответ дамьен
Ну с такой долго не протянет, если будет без работы сидеть)))
Ну что вы так сразу прям плохо о ней. Может там любовь безумная😂
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filbratuha@yandex.ru
Ответ Артём Поддубный
начал очень бодро, но потом пошел по наклонной)
Да, как ты написал, после крестов, кажется в матче с шальке, так и не вернулся. А так он и за молодежную сборную очень хорошо выступал.
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Мадридист7
Хоть в чем то везет парню
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Артём Поддубный
Ответ filbratuha@yandex.ru
Да, шикарно выходил на замены, да и в основе когда не было криша или Бейла. Тогда помощником как раз был Зидан, он занимался линией атаки. Жалко парня, он еще и говном как человек оказался…))
начал очень бодро, но потом пошел по наклонной)
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kaka10
Ответ Bender rules
Ну да, лежала бы в постели рядом голая, прям ногой пнул бы😂
не, просто не связывался бы с такой
там у неё перебор со всем
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Timur_A
Ответ дамьен
Ну с такой долго не протянет, если будет без работы сидеть)))
Денег Хесе получил довольно много, если он ими разумно распоряжается, то будет очень богатым человеком до конца жизни.
Красивых женщин в разы больше, чем богатых мужчин (особенно, молодых богатых мужчин).
Так что, даже если с её стороны нет ничего кроме расчёта, она останется с Хесе. Это будет разумным расчётливым решением с её стороны.
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Артём Поддубный
очень бодро начал в Реале, но судьба не очень благосклонно отнеслась к нему, травма крестов в том же сезоне. после этого уже никто и не увидел того Хесе, что так блестал. я думаю травма и стала определяющей в его карьера, вернутся на прежний уровень не хватило мотивации. а жаль, потенциал был огромный)
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Savelyev10211
Арг, новая инста ожп уже час без твоего внимания, ты не заболел? Я переживаю)
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AlikLoca
Очень интересная у неё аура, арбуза захотелось...
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Balt
Да, ну и вкус у него конечно. ) Это какая-то квинтэссенция+ всех пластически модифицированных инстадив. Мне кажется его никакой клуб не зовёт ещё и по этой причине. ))
+3
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