20 комментариев

Десять лет назад 20-летний Хесе Родригес настрелял 22 мяча за сезон в молодежке мадриского «Реала». Однако через несколько лет из наследника Криштиану Хесе превратился в того, кого хотят поскорее продать.

Карьера шла по нисходящей: после «ПСЖ» испанец играл в «Стоке», «Бетисе», «Спортинге», «Лас-Пальмасе», «Анкарагюджу» и «Сампдории». Сезон-2023/24 Хесе начал без клуба – похоже, карьера 30-летнего вингера уже не станет прежней.

Однако он вряд ли расстроен, ведь его девушка – Аура Руис.

Пока Родригес забивал за «Реал», Руис покоряла модельные агентства. Ее фигура и лицо привлекли внимание рекламного рынка нижнего белья, который предложил ей контракт. Так началась ее успешная модельная карьера

Позже Аура попала в реалити-шоу, и там ей пришлось нелегко: соперницы завидовали и плели интриги. Например, обвинили Ауру в оказании эскорт-услуг и запустили слух, что она беременна.

Тем не менее, Руис выиграла проект. Но ее отношения с героем шоу испортились. А вот с футболистом Хесе Родригесом, который младше ее на четыре года, все было иначе. После его перехода в «ПСЖ» она отправилась с ним в Париж.

Впервые об Ауре узнали во время презентации Хесе. Когда на поле вышла девушка Родригеса, все фотографы переключили внимание на нее.

У пары были сложные отношения: они расставались, мстили друг другу, но год назад Родригес сделал предложение и получил «да».