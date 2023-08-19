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📹Вратарь «Аль-Насра» Роналду чуть не допустил комичную ошибку. Помогла подсказка болельщика за воротами

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Слишком расслабился.

Саудовский «Аль-Наср» Роналду, Мане и Брозовича провально стартовал в чемпионате. За два тура команда проиграла дважды, причем в соперниках еще не было команд из «большой четверки»: в первой игре −«Аль-Иттифак» (1:2), во второй − «Аль-Таавун» (0:2).

Сам Роналду первый тур пропустил, а во втором вышел в старте, но голов не забил. В игре против «Аль-Таавуна» случился забавный эпизод, который подчеркивает то, в каком расслабленности играют футболисты «Аль-Насра».

37-летний голкипер Валид Абдулла спокойно возвращался в ворота, так как его команда начала атаку. Защитник внезапно решил вернуть мяч вратарю, который не видел момента.

Один из болельщиков начал выкрикивать фамилию Абдуллы, пытаясь обратить его внимание на то, что происходит позади него. К счастью, мяч пролетел в стороне от ворот, но 37-летний футболист быстро понял, что нужно действовать, и не дал мячу уйти на угловой − к его собственному облегчению.

Самоуверенности защитника и вратаря можно позавидовать. Неудивительно, что сейчас у «Аль-Насра» ноль очков.

8 комментариев

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IvanKo
Тут в соседней новостей кто-то обсуждал уровень игроков в МЛС...
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FreeMan93
Чемпионат области
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Любитель пожрать
Текс, неудивительно что Аль Наср столько пропускает. :) Де Хеа же свободен, чего спите?
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Плакса Джон ушел налево
Роналду дает уверенность одноклубникам SiiiiUUUUU
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dalmolchun
Как команду назовешь, так она и играет
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Sarumian
У школы также играем.. =)
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Альберт Акчурин
Ответ Любитель пожрать
Текс, неудивительно что Аль Наср столько пропускает. :) Де Хеа же свободен, чего спите?
Да не сплю я, но зачем мне де хеа?
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Любитель пожрать
Ответ Альберт Акчурин
Да не сплю я, но зачем мне де хеа?
Так вот ты какой, АльНаср!?
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