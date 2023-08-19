8 комментариев

Слишком расслабился.

Саудовский «Аль-Наср» Роналду, Мане и Брозовича провально стартовал в чемпионате. За два тура команда проиграла дважды, причем в соперниках еще не было команд из «большой четверки»: в первой игре −«Аль-Иттифак» (1:2), во второй − «Аль-Таавун» (0:2).

Сам Роналду первый тур пропустил, а во втором вышел в старте, но голов не забил. В игре против «Аль-Таавуна» случился забавный эпизод, который подчеркивает то, в каком расслабленности играют футболисты «Аль-Насра».

37-летний голкипер Валид Абдулла спокойно возвращался в ворота, так как его команда начала атаку. Защитник внезапно решил вернуть мяч вратарю, который не видел момента.

Один из болельщиков начал выкрикивать фамилию Абдуллы, пытаясь обратить его внимание на то, что происходит позади него. К счастью, мяч пролетел в стороне от ворот, но 37-летний футболист быстро понял, что нужно действовать, и не дал мячу уйти на угловой − к его собственному облегчению.

Самоуверенности защитника и вратаря можно позавидовать. Неудивительно, что сейчас у «Аль-Насра» ноль очков.