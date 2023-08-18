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Ла Лига пытается увеличить медийность через доступ в раздевалки. Как минимум два тренера недовольны нововведением

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Хотели как лучше, получилось...

В начале августа стало известно о том, что в Ла Лиге изменили принцип распределения средств от ТВ-прав. В обители Хавьера Тебаса решили, что болельщикам будет интересно узнать больше узнать больше о внутренней кухне испанских клубов.

В частности речь идет о распределении 25% от общих доходов (около 130 млн евро), которое будет основываться на «социальном взаимодействии». Что под этим подразумевается? Более открытый доступ для телевизионных камер, в том числе и в клубные раздевалки. Голосовал 21 участник (20 клубов и сама Ла Лига), против был только «Мадрид», а один неназванный клуб воздержался.

В период президентства Флорентино Переса у «королевского клуба» часто были не лучшие отношения с вещательными компаниями, в том числе с ESPN в США и Movistar в Испании. Не редки случаи, когда сотрудникам клуба строго запрещалось общаться с определенными СМИ, что приводило к штрафам от Лиги.

Благодаря нововведению мы уже узнали, что во время игры против «Хетафе» Хави призывал игроков играть в «в одно или два касания, в одно или два касания», чтобы обойти неуступчивую защиту соперника, какие слова капитан «Атлетика» Икер Мунианин говорил команде перед матчем с «Мадридом», как тепло общались тренеры «Вильярреала» Кике Сетьен и его коллега из «Бетиса» Мануэль Пеллегрини.

Однако не все тренеры остались довольны тем, что происходит. Первым высказался Карло Анчелотти, чей клуб забанил доступ камерам в раздевалку, а игрокам запретил новые активности.

«Камеры в раздевалке? Она для меня святое место. Камеры [у скамейки] во время игры − полная бессмыслица».

Карлетто получил неожиданную поддержку со стороны главного тренера «Мальорки» Хавьера Аггире, чей клуб, похоже, поддержал инициативу, но у специалиста не спросил.

«Камеры в раздевалках во время матчей? Не все в этом мире вертится вокруг денег. В прошлом Ла Лига конкурировала с АПЛ. Теперь мы, похоже, соревнуемся с Медиалигой Жерара Пике».

Очевидно, что в битве между Пересом и Тебасом мы наблюдаем только начальные раунды.

3 комментария

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Tonich1987
Бред,ведь оппонент тоже будет иметь доступ к видео как и все зрители...Тогда становится невозможным основная задача раздевалки ,помимо отдыха , - тактические правки.
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Хандзо Хасаши
Лор
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Mustang Shelby
что за идиотизм зачем камеру в раздевалку, может ещё в туалет поставить камеру как думаете
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