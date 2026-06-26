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  4. Писарев о рекламе пива: «Не смотрю ролики со своим участием. Эта тема начала напрягать, получаю много сообщений от знакомых и друзей, но я не пью»

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Писарев о рекламе пива: «Не смотрю ролики со своим участием. Эта тема начала напрягать, получаю много сообщений от знакомых и друзей, но я не пью»
Писарев о рекламе пива: не смотрю свои ролики, я не пью.

Тренер сборной России Николай Писарев высказался об участии в рекламе пива.

Писарев ответил на вопрос, каково ему смотреть чемпионат мира, видя себя в каждой рекламной паузе в ролике пивного бренда.

«А я не смотрю рекламные ролики со своим участием. И вообще, эта тема уже немного начала напрягать.

Сколько раз я получил сообщения от знакомых и друзей: «Рекламировать не буду, буду пить»? Очень много раз. А я не пью», – сказал Писарев.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoНиколай Писарев
logoЧемпионат мира по футболу
алкоголь и спорт
телевидение
logoСборная России по футболу

Комментарии

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Пить не буду, буду рекламировать).
Ответagentkuper
Пить не буду, буду рекламировать).
Рекламировать не буду, буду пить...
Ответagentkuper
Пить не буду, буду рекламировать).
Люблю деньги намного больше чем пиво! 🤣
реклама крутая, мне нравится) единственная, которая вызывает улыбку, отдает атмосферой старых реклам начала нулевых
ОтветZjzoRe
реклама крутая, мне нравится) единственная, которая вызывает улыбку, отдает атмосферой старых реклам начала нулевых
Тоже понравилась, Писарев там смешной дурковатый 😊 лучше уж чем ИИ-реклама, где все дергаются, и даже лама не в такт жуёт.
«рекламировать не буду, буду пить»? Очень много раз. А я не пью», – сказал Писарев.
Кержакову надо рекламировать:Пил,пью и буду пить...
Не пью- но рекламирую и мотивирую пить других. Не играю- но размещаю рекламу буков и т.Д. Деньги не пахнут 🤷‍♂️
ОтветКрасная стрела
Не пью- но рекламирую и мотивирую пить других. Не играю- но размещаю рекламу буков и т.Д. Деньги не пахнут 🤷‍♂️
Строго говоря, он рекламирует безалкогольное пиво, хотя мы все понимаем, что так продвигают обычное.
ну не пьешь, так рекламировал бы автомобили или чипсы. Зачем спиртное рекламировать. И пусть не говорит что это он безалкогольное рекламировал
Все так говорят и бабло за рекламу получают.
Смотреть не буду, буду пить
Писарев на неопрятную пьянь похож, пусть не заливает
Не пью- но рекламирую и мотивирую пить других. Не играю- но размещаю рекламу буков и т.Д. Деньги не пахнут 🤷‍♂️
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