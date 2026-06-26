Писарев о рекламе пива: «Не смотрю ролики со своим участием. Эта тема начала напрягать, получаю много сообщений от знакомых и друзей, но я не пью»
Писарев о рекламе пива: не смотрю свои ролики, я не пью.
Тренер сборной России Николай Писарев высказался об участии в рекламе пива.
Писарев ответил на вопрос, каково ему смотреть чемпионат мира, видя себя в каждой рекламной паузе в ролике пивного бренда.
«А я не смотрю рекламные ролики со своим участием. И вообще, эта тема уже немного начала напрягать.
Сколько раз я получил сообщения от знакомых и друзей: «Рекламировать не буду, буду пить»? Очень много раз. А я не пью», – сказал Писарев.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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