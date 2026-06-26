Писарев о рекламе пива: «Не смотрю ролики со своим участием. Эта тема начала напрягать, получаю много сообщений от знакомых и друзей, но я не пью»

Писарев о рекламе пива: не смотрю свои ролики, я не пью.

Тренер сборной России Николай Писарев высказался об участии в рекламе пива.

Писарев ответил на вопрос, каково ему смотреть чемпионат мира, видя себя в каждой рекламной паузе в ролике пивного бренда.

«А я не смотрю рекламные ролики со своим участием. И вообще, эта тема уже немного начала напрягать.

Сколько раз я получил сообщения от знакомых и друзей: «Рекламировать не буду, буду пить»? Очень много раз. А я не пью», – сказал Писарев.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.