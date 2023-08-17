Финальный матч пройдет 20 августа.

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

В первом полуфинале «Интер Майами» Лионеля Месси разгромил «Филадельфию» (4:1). Во втором «Монтеррей» уступил «Нэшвиллу».

Стоимость билетов на финальный матч начинается от 650 долларов.