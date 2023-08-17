Гаспачо
Блог

Денежный эффект Месси - самый дешевый билет на финал Кубка лиг теперь стоит 650$

Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
Интер Майами Интер Майами
МЛС МЛС
Футбол Футбол

Финальный матч пройдет 20 августа.

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

В первом полуфинале «Интер Майами» Лионеля Месси разгромил «Филадельфию» (4:1). Во втором «Монтеррей» уступил «Нэшвиллу».

Стоимость билетов на финальный матч начинается от 650 долларов.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Agent Smith
А как иначе? Лучший в истории возьмет новый трофей. Это стоит увидеть⚽️
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
duran mars
65 тысяч рублей, половина моей зп)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Эффект Лео Месси!
Месси во всех клубах генерирует доходы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Ерохин
Ответ duran mars
65 тысяч рублей, половина моей зп)
Хорошая зп) Для кого-то это две зп.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий