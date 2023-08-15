8 комментариев

Выигрывать 1:0 на выезде в «Кадисе» и полагаться на вратаря – это, возможно, норма для сегодняшних «Барселоны» и «Реала», но не так давно они доминировали над всеми соперниками.

Победа 5:0 в Ла Лиге и Лиге чемпионов была обычным делом для испанских грандов, и это было возможно благодаря невероятным трио в атаке.

BBC – Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду;

MSN – Месси, Суарес, Неймар.

Пока вы читаете эту статью, последний из этой шестерки собирается покинуть Европу – Неймар подписывает контракт с «Аль-Хилалем». Бразилец провел несколько отличных сезонов в составе «ПСЖ», но подписывали его за 222 млн евро не для того, чтобы он делал радужные финты в Лиге 1.

Для многих болельщиков «ПСЖ» Неймар по-прежнему остается наемником, который, несмотря на показатели голов и ассистов, которые были бы невероятными для 99% футболистов, представляет собой многолетний провал в Лиге чемпионов. Его уход положит конец этим токсичным отношениям.

А как остальные представители MSN и BBC?

Лео Месси наслаждается жизнью в «Майами», забивая голы в каждом матче и приводя свой новый клуб к первому в истории трофею – сейчас «Интер Майами» вышел в полуфинал Кубка Лиг.

Луис Суарес играет за «Гремио», который занимает второе место в бразильской лиге. Для 36-летнего игрока он все еще очень результативен, даже если у него и бывают слабые отрезки

Гарет Бэйл ушел на пенсию в 33 года, но перед этим он привел «Лос-Анджелес» к завоеванию Кубка МЛС. В финале он сыграл решающую роль, забив мяч на 120+8 минуте, который вывел «Лос-Анджелес» в серию пенальти, где они и победили.

Карим Бензема, действующий обладатель «Золотого мяча», сейчас играет в Саудовской Аравии за «Аль-Иттихад». Сезон в Саудовской Аравии только начался, так что нам еще предстоит увидеть француза в деле.

Криштиану Роналду тоже в Саудовской Аравии, но с января. Вы точно знаете, за кого он играет – ведь недавно он напомнил о себе, выиграв Кубок арабских чемпионов.

Верите, что «Барселона» или «Реал» соберут настолько же сильное трио в ближайшие годы?