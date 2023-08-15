8 комментариев

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💔💔💔 У «Барсы» и «Реала» никогда не будет вторых MSN и BBC. Где они сейчас?

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Выигрывать 1:0 на выезде в «Кадисе» и полагаться на вратаря – это, возможно, норма для сегодняшних «Барселоны» и «Реала», но не так давно они доминировали над всеми соперниками.

Победа 5:0 в Ла Лиге и Лиге чемпионов была обычным делом для испанских грандов, и это было возможно благодаря невероятным трио в атаке.

BBC – Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду;

MSN – Месси, Суарес, Неймар.

Пока вы читаете эту статью, последний из этой шестерки собирается покинуть Европу – Неймар подписывает контракт с «Аль-Хилалем». Бразилец провел несколько отличных сезонов в составе «ПСЖ», но подписывали его за 222 млн евро не для того, чтобы он делал радужные финты в Лиге 1.

Для многих болельщиков «ПСЖ» Неймар по-прежнему остается наемником, который, несмотря на показатели голов и ассистов, которые были бы невероятными для 99% футболистов, представляет собой многолетний провал в Лиге чемпионов. Его уход положит конец этим токсичным отношениям.

А как остальные представители MSN и BBC?

Лео Месси наслаждается жизнью в «Майами», забивая голы в каждом матче и приводя свой новый клуб к первому в истории трофею – сейчас «Интер Майами» вышел в полуфинал Кубка Лиг.

Луис Суарес играет за «Гремио», который занимает второе место в бразильской лиге. Для 36-летнего игрока он все еще очень результативен, даже если у него и бывают слабые отрезки

Гарет Бэйл ушел на пенсию в 33 года, но перед этим он привел «Лос-Анджелес» к завоеванию Кубка МЛС. В финале он сыграл решающую роль, забив мяч на 120+8 минуте, который вывел «Лос-Анджелес» в серию пенальти, где они и победили.

Карим Бензема, действующий обладатель «Золотого мяча», сейчас играет в Саудовской Аравии за «Аль-Иттихад». Сезон в Саудовской Аравии только начался, так что нам еще предстоит увидеть француза в деле.

Криштиану Роналду тоже в Саудовской Аравии, но с января. Вы точно знаете, за кого он играет – ведь недавно он напомнил о себе, выиграв Кубок арабских чемпионов.

Верите, что «Барселона» или «Реал» соберут настолько же сильное трио в ближайшие годы?

8 комментариев

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Alex_fomin
Бейл душу дьяволу продал за умение забивать на фарт в самые ответственные моменты
+6
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ДедаДома.нет
Ответ Bekhruz B.B
Умаляю вас не надо сравнивать МСН с ББС. Да, ББС был очень крут, но не до такой степени как МСН. Единственное что ББС превосходит это то что они не распались так быстро.
Сколько чашек ЛЧ у МСН!?
+2
0
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Артём Поддубный
Крутое время было для двух крутых команд. Это противостояние войдёт в историю. Не верится что что-то подобное будет вновь.
+1
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0
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Bekhruz B.B
Умаляю вас не надо сравнивать МСН с ББС. Да, ББС был очень крут, но не до такой степени как МСН. Единственное что ББС превосходит это то что они не распались так быстро.
+1
-1
0
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ДедаДома.нет
Ответ Нефанатик
Я понимаю тут многие не помнят тех времен и не видели этих класико, но мне больше нравились Класико начало 00-х. А команды были сильны до этих мсн с ббк, и совершенно точно будут сильнее и через какое то время. Ни Роналду, ни Месси, ни клубы не были сильнейшими в истории, они сильнейшие своих эпох. Через какое то время появятся другие и футбол немного изменится, тогда их будут считать лучше Роналду и Месси. Просто во времена Зидана и Рональдо ярких звезд было пруд пруди, играй Криш и Лео в те годы, сильно сомневаюсь что они были бы такими успешными. В современном футболе нет защитников. Если условный Рамос один из сильнейших, если не самый сильный ЦЗ мира, о чем тут говорить? Рамос который больше нападающий чем защитник.
Я перднул.
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Нефанатик
Ответ ДедаДома.нет
Я перднул.
Это естественно, доя фаната мю
0
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