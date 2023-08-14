После выдающейся карьеры в «Мадриде» и хорошего сезона в «Париже» Серхио Рамос уехал в «Галатасарай. Вместе с ним в Турцию едет и его жена Пилар Рубио. Она – журналистка, актриса и телеведущая.

Рубио родилась 17 марта 1978 года в Торрехон-де-Ардосе, недалеко от Мадрида.

В юности Пилар изучала экономику в университете, но быстро поняла, что это не ее. Параллельно подрабатывала моделью для мужских журналов. Первые шаги к работе в СМИ помогла сделать привлекательная внешность. Девушке поступали предложения о фотосессиях для глянцевых журналов и съемках в кино и ТВ.

У девушки есть чувство юмора, и ее способность посмеяться над собой оценили создатели испанского шоу «La ventana indiscreta». В одном из выпусков появилась домашняя видеозапись с участием Пилар. Телевизионная карьера Рубио принесла ей больше успеха, чем съемки в кинокартинах.

В 2007 году Premio Joven выбрало Пилар лучшим телерепортером. В 2008-м и 2009-м она стала самой желанной девушкой Испании по мнению издания FHM.

Рамос и Пилар познакомились на благотворительном мероприятии, причем Пилар первой подошла к футболисту. Девушка попросила у Серхио форму с символикой клуба. Так начались их отношения. Внешне пара казалась идеальной, но молодым людям нелегко давалась разница в возрасте и мировоззрении.

Рамос уговаривал возлюбленную оставить карьеру, просил ее вести спокойный и размеренный образ жизни и хотел, чтобы ее фото реже появлялись в СМИ.

Но девушка продолжала участвовать в откровенных съемках и этим положила конец отношениям. Пара рассталась, но не надолго.

В 2013 году Рамос сообщил, что Пилар беременна. В 2014-м она родила первого ребенка, в 2015-м – второго, и в 2018-м – третьего. 26 июля 2020 года у пары родился четвёртый сын.

Серхио и Пилар поженились после 6 лет отношений, а их дом охранают пять немецких овчарок.