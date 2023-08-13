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Да что он себе позволяет? Моуринью внезапно снял с игры Ауара, хотя все замены «Рома» уже провела

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Доброе дело или очередной пример эпатажа?

В товарищеском матче против команды «Партизани» из Тираны, который завершился победой «Ромы» со счетом 2:1, Жозе Моуринью сделал все замены.

На 79-й минуте, когда соперник разыгрывал мяч, португалец внезапно решил убрать с поля хавбека Уссема Ауара. Экс-игрок «Лиона» подошел к тренеру с растерянным и вопросительным выражением лица.

Моуринью обнял его и попытался объяснить свое решение. Французу оставалось только принять слова и медленно поковылять к скамейке запасных.

По информации Corriere dello Sport, на это с виду странное решение португальского специалиста убрать с поля игрока, когда у тебя нет замен, повлияло два фактора.

Итальянское издание утверждает, что The Special One вывел Ауара из игры, чтобы уравнять составы. Все дело в том, что тренер «Партизани» Зоран Зекич допустил ошибку и сделал замену игрока на того, кто уже играл и был заменен ранее.

Судья проигнорировал просьбы исправить ошибку, в результате чего у хозяев на поле осталось десять человек. Считается, что именно это побудило Жозе снять одного игрока у себя.

Вторая версия связана с грубой игрой игроков «Партизани» против Ауара. Помня, что игрок подвержен травмам, португалец принял решение поберечь новичка после многочисленных ударов по ногам.

Обе версии выставляют Жозе Моуринью с привлекательной стороны. В ближайшее воскресенье «Рома» стартует в Серии А матчем против «Салернитаны».

3 комментария

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Lazeeer
Особенный 👏🏿
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Кокич
Благородство и прагматизм в одном флаконе.
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aya
The Special One!
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