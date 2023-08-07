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Бекхэм лютует в «Интер Майами» - выгнал голландского вратаря команды из-за его слов о Месси😱😱😱

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С игроком расторгли контракт.

Beckham dumps goalkeeper who criticized Messi&apos;s arrival to Inter Miami

Ник Марсман – голландский голкипер, выступавший за «Твенте», «Утрехт» и «Фейеноорд». Ему 32 года. В позапрошлом году переехал в МЛС – это первый опыт за пределами Нидерландов.

В последнее время у голландца явно черная полоса в жизни. Недавно вратарь неудачно сходил с семьей в зоопарк - его укусил паук. Вот чтоо происшествии написала жена Марсмана – Натали ден Деккер.

«Обратная сторона жизни в тропическом климате – если ядовитый паук укусит вас в зоопарке, вас госпитализируют на три дня. Счастлива, что ты вернулся домой, теперь поправляйся скорее».

А теперь футболист остался без клуба - с ним разорван контракт. Все из-за слов, сказанных накануне перехода Лео Месси.

«Переход Месси – это здорово, но я не думаю, что наш клуб сейчас к этому готов. У нас временный стадион, люди могут просто выходить на поле. Ограждений нет, например. Когда мы идем от тренировочного поля к стадиону, нет никаких систем безопасности».

При этом он добавил: «Надеюсь, что он перейдет». Видимо, Ник имел в виду, что не вся инфраструктура готова к приезду суперзвезды уровня Месси. И в его словах есть логика. Посмотрите на стадион «Интер Майами».

В любом случае, слова голландца кого-то сильно задели - в прошлую пятницу клуб разорвал соглашение в одностороннем порядке, воспользовавшись правилами МЛС.

4 комментария

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Почему решили, что причина именно в словах о Месси?
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Таких авторов, как Федоров, нужно банить за дезинформацию. Но верхушке сайта давно параллельно на это... И на накрутку, благодаря которой этот бред выливается тоннами на главную каждый день.
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А причём здесь Лео Месси?! Скорее всего контракт разорвали из-за критики руководства и о словах про стадион.
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Бэкхем при чем тут? Причины, по которым расторгнут контракт, не указаны, но хайповый заголовок - это главное. Жирный минус
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