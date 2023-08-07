С игроком расторгли контракт.

Ник Марсман – голландский голкипер, выступавший за «Твенте», «Утрехт» и «Фейеноорд». Ему 32 года. В позапрошлом году переехал в МЛС – это первый опыт за пределами Нидерландов.

В последнее время у голландца явно черная полоса в жизни. Недавно вратарь неудачно сходил с семьей в зоопарк - его укусил паук. Вот чтоо происшествии написала жена Марсмана – Натали ден Деккер.

«Обратная сторона жизни в тропическом климате – если ядовитый паук укусит вас в зоопарке, вас госпитализируют на три дня. Счастлива, что ты вернулся домой, теперь поправляйся скорее».

А теперь футболист остался без клуба - с ним разорван контракт. Все из-за слов, сказанных накануне перехода Лео Месси.

«Переход Месси – это здорово, но я не думаю, что наш клуб сейчас к этому готов. У нас временный стадион, люди могут просто выходить на поле. Ограждений нет, например. Когда мы идем от тренировочного поля к стадиону, нет никаких систем безопасности».

При этом он добавил: «Надеюсь, что он перейдет». Видимо, Ник имел в виду, что не вся инфраструктура готова к приезду суперзвезды уровня Месси. И в его словах есть логика. Посмотрите на стадион «Интер Майами».

В любом случае, слова голландца кого-то сильно задели - в прошлую пятницу клуб разорвал соглашение в одностороннем порядке, воспользовавшись правилами МЛС.