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«Поздравляем, вы в «Голосе». Игрок «Суиндона» мощно спел песню на посвящении в новом клубе

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В команде надеются, что игровые навыки у новичка не хуже.

Новичок клуба четвертого английского дивизиона «Суиндон» Удока Годвин-Мэлиф этим летом перебрался из «Форест Грин», где он был игроком старта. Как это обычно бывает, каждый новый игрок исполняет какой-то любимый трек, который должен завершить процесс посвящения в команду.

Защитник сделал выбор в пользу песни американца Джона Ледженда «All of Me». Трек был выпущен в 2013 году и на сегодня на Youtube клип просмотрен 2,3 млрд раз. Довольно необычный, но известный для любого зрителя выбор.

Одноклубники приготовили телефоны, чтобы заснять видео, но явно не ожидали, что Годвин-Мэлиф поет настолько хорошо. Иногда казалось, что это фонограмма.

С оригиналом песни можно познакомиться здесь. Пользователи оценили вокальные данные игрока:

💭Только мне показалось, что он попал практически во все ноты? Удивительно.

💭Такое ощущение, что все достали телефоны, чтобы зафиксировать очередной позор, а затем услышали это.

💭Перед тем, как включить видео, думал, что будет ничем непримечательная песня. Первый раз я дослушал песню на посвящении до конца.

💭Был уверен, что фонограмма, пока не услышал его акцент. Браво! Поздравляем, вы в «Голосе».

💭Теперь болельщики «Суиндона» молятся, что он играет так же хорошо, как и поет.

А как вам «All of Me» в исполнении новичка «Суиндона»? Пишите в комментариях.

1 комментарий

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Шикарно! Браво!
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