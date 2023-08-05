7 комментариев

На днях печальные события в жизни Маттео Гендузи заставили вспомнить о нем.

Экс-полузащитник «Арсенала» год назад переехал в «Марсель», где провел неплохой сезон. Перед началом нового Гендузи ждали неприятные новости – пока он играл в товарищеском матче с «Байером», в его дом пробрались грабители.

Удивительно, но их остановила жена Матео – Мэи Рфск. Девушка вышла за Маттео еще в 2019-м, когда он бегал на «Эмирейтс». А в 2021-м у пары родилась дочь Мэйлин, которая тоже была в доме во время ограбления. Фактически, жена Гендузи в одиночку справилась с двумя ворами (хотя неизвестно, какими методами).