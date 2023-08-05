Гаспачо
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У Маттео Гендузи супер-жена. В одиночку остановила двух грабителей, пока муж был на игре. А в ее фамилии только 4 буквы – все согласные 🔥🔥🔥

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На днях печальные события в жизни Маттео Гендузи заставили вспомнить о нем.

Экс-полузащитник «Арсенала» год назад переехал в «Марсель», где провел неплохой сезон. Перед началом нового Гендузи ждали неприятные новости – пока он играл в товарищеском матче с «Байером», в его дом пробрались грабители.

Удивительно, но их остановила жена Матео – Мэи Рфск. Девушка вышла за Маттео еще в 2019-м, когда он бегал на «Эмирейтс». А в 2021-м у пары родилась дочь Мэйлин, которая тоже была в доме во время ограбления. Фактически, жена Гендузи в одиночку справилась с двумя ворами (хотя неизвестно, какими методами).

Matteo Guendouzi met with his wife in early 2019. (Credit: Twitter)
Mae Rfsk was born in France. (Credit: Instagram)

Former Arsenal star, Matteo Guendouzi 'has house burgled and £172,000 Rolex stolen while his partner was inside'

The midfielder and wife Mae revealed her pregnancy last week

Matteo Guendouzi's house robbed while wife was inside as £170k Rolex stolen - Mirror Online

Matteo Guendouzi's wife scares off burglars who stole £170,000 Rolex from ex-Arsenal star's family home | talkSPORT
Mae Rfsk (Matteo Guendouzi wife) Bio, Age, Height, Net Worth, IG
Qui est Maë, la compagne du footballeur Mattéo Guendouzi ? - Télé Loisirs

Qui est Maë, la compagne du footballeur Mattéo Guendouzi ? - Télé Loisirs

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7 комментариев

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В одиночку справилась с двумя ворами, хотя неизвестно, какими методами - ясное дело какими, изнасиловала
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Рфск- российский футбольный союз колоскова
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Хм. Может показала им сиськи, и воры растерялись?😂
Либо, заставила воров выговаривать свою фамилию.
+12
-5
+7
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Я так понимаю, фулл тс не приложит...
Фулл как она справляется надо искать вручную?(
Опять п-хаб перекапыать...
+2
-2
0
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