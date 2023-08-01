Гаспачо
Блог

Месси назвал 10 лучших партнеров по команде. В список вошли игроки только одного клуба

Лионель Месси Лионель Месси
Барселона Барселона
Роналдиньо Роналдиньо
Хави Хави
Самюэль Это′О Самюэль Это′О
Андрес Иньеста Андрес Иньеста
Интер Майами Интер Майами
Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
Деку Деку
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Неймар Неймар
Давид Вилья Давид Вилья
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Луис Суарес Луис Суарес
Футбол Футбол

Его вкусы специфичны 😄

Лионель Месси назвал десять лучших игроков из тех, с кем ему довелось побывать в одной команде.

Аргентинец начал свою профессиональную карьеру в «Барсе», где он забил 672 гола в 778 матчах и зарекомендовал себя как один из величайших футболистов всех времен. Затем последовал двухлетний период в «ПСЖ», и в это же время Лео, наконец, завоевал трофей, который до тех пор ускользал от него, — Кубок мира.

Сейчас Месси начинает новую главу своей карьеры в «Интер Майами», где он будет выступать вместе с бывшими товарищами по «Барсе» Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.

Лионелю довелось играть рядом с настоящими иконами футбола, и в интервью Titan Sports он выбрал десять лучших из них.

«Роналдиньо, Деку, Это’О, Суарес, Хави, Иньеста, Бускетс. Мне посчастливилось играть с лучшими футболистами и получать удовольствие от работы с ними. К слову, я почти забыл о Неймаре, потому что лучших было так много».

«Должно быть много игроков, которых я забыл упомянуть. Мне посчастливилось играть с лучшими игроками, с лучшими нападающими. Среди них Неймар, Это’О, Суарес, Ибрагимович, Давид Вилья и многие другие. Мне было комфортно играть со всеми или почти со всеми, потому что мне посчастливилось играть с лучшими из всех… Играть с ними всегда было легко».

А как же Мбаппе? 👀

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лео скомничает - тут десятью не обойдешься, за его то годы в футболе, точнее, в Барсе.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аллея великих !
Из всех перечисленных игроков жаль что с Роналдиньо очень мало откатали. Да и с Неем именно Барсе маловато катнули,а в Париже уже было не то.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имея Ибрагимович ДНК БАРСЫ каталонский клуб шпэкал бы всю европу 10лет подряд😎
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Так он сам игрок одной команды)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А как же Де Поул
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вальдес, Альба, Пуйоль, Пике, Алвес, Маскерано - те, кто пришли на ум мне (не учитывая упомянутых игроков)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ & Co1366
Лео скомничает - тут десятью не обойдешься, за его то годы в футболе, точнее, в Барсе.
Да, чего только стоят Брэйтуэйт, Алейш Видаль, Вермален и другие))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Aymammet Baylyyew
А как же Де Поул
сборные немного другой уровень. За год в сборной Месси проводит около 10 матчей (в зависимости от турниров и пр.), а в клубе он проводит минимум 45 (38 в Ла Лиге, минимум 6 в ЛЧ, минимум 1 в Кубке Испании). Несравнимо)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий