10 комментариев

Его вкусы специфичны 😄

Лионель Месси назвал десять лучших игроков из тех, с кем ему довелось побывать в одной команде.

Аргентинец начал свою профессиональную карьеру в «Барсе», где он забил 672 гола в 778 матчах и зарекомендовал себя как один из величайших футболистов всех времен. Затем последовал двухлетний период в «ПСЖ», и в это же время Лео, наконец, завоевал трофей, который до тех пор ускользал от него, — Кубок мира.

Сейчас Месси начинает новую главу своей карьеры в «Интер Майами», где он будет выступать вместе с бывшими товарищами по «Барсе» Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.

Лионелю довелось играть рядом с настоящими иконами футбола, и в интервью Titan Sports он выбрал десять лучших из них.

«Роналдиньо, Деку, Это’О, Суарес, Хави, Иньеста, Бускетс. Мне посчастливилось играть с лучшими футболистами и получать удовольствие от работы с ними. К слову, я почти забыл о Неймаре, потому что лучших было так много».

«Должно быть много игроков, которых я забыл упомянуть. Мне посчастливилось играть с лучшими игроками, с лучшими нападающими. Среди них Неймар, Это’О, Суарес, Ибрагимович, Давид Вилья и многие другие. Мне было комфортно играть со всеми или почти со всеми, потому что мне посчастливилось играть с лучшими из всех… Играть с ними всегда было легко».

А как же Мбаппе? 👀