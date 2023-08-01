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Герой дня из квалификации Лиги чемпионов: взял пенальти на 12-й добавленной минуте и вывел свой клуб в следующий раунд

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Матевж Видовшек
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Знакомьтесь, Матевж Видовшек.

Первый матч между словенской «Олимпией» и болгарским «Лудогорцем» закончился вничью 1:1. До 90-й минуты ответной встречи на табло значились те же 1:1 – все готовились в дополнительному времени, пока нападающий словенцев Элшник не вывел свою команду, оформив дубль.

В итоге игра затянулась на дополнительные 12 минут, когда судья назначил пенальти в ворота хозяев, но Матевж Видовшек команду спас – «Олимпия» сенсационно проходит в следующий раунд.

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