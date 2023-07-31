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Французские медиа продолжают утверждать, что «Барса» пыталась подписать Мбаппе. Каталонцы предлагали в обмен трех игроков

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Правдоподобно?

Усман Дембеле очень успешно провел последний сезон в «Барселоне», при этом неоднократно говоря, что счастлив в клубе, но этим летом он неожиданно решил покинуть Испанию, чтобы присоединиться к «ПСЖ».

Одной из причин такой резкой смены настроения, как сообщал L’Equipe со ссылкой на окружение игрока, стало то, что Усман «слышал в последние дни», что каталонцы предлагали парижанам включить Дембеле и Гави сделку по обмену на Килиана Мбаппе. Игрок якобы увидел в этом недоверие со стороны Хави, так как в личных беседах тренер его уверял, что вингер является важной частью систему команды.

Сегодня вышла еще одна статья, в которой упоминается этот обмен. Le Parisien сообщил, что «блауграна» предлагала аж трех игроков взамен французского форварда: Дембеле, Гави и Рафинью. Однако клубу были неинтересны все, кроме Усмана, а сам Мбаппе отказался перейти «Барсу», поэтому парижане решили перейти варианту с клаусулой, поняв, что каталонцы готовы расстаться с французским вингером.

Также эту информацию подтвердил Санти Уна, журналист FootMercato. Он тоже заявил, что некий «влиятельный агент» обратился к парижскому клубу с предложением об обмене Килиана на вышеназванное трио.

Как вы думаете, «Барса» действительно обманула ожидания Дембеле из-за мечты о Мбаппе или таким образом в Париже хотят объяснить свои действия?

7 комментариев

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Вячеслав Новиков
Журналистика сейчас на высшем уровне, сам придумал новость, сам опроверг, вот тебе и хайп
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Alexlagodny
Ну конечно, им ведь лучше знать )))
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& Co1366
Больше похоже на пиар Дембеле от его агента Муса Сиссоко.
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Tamerlan Gucci-Gov
И как интересно они хотели платить Мбаппе 50 лямов зарплаты 🤷🏻 это абсурд хотя современный футбол это и есть абсурд
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abaz_an
🦆
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Iamliam
Ага, Барса кое-как новичков зарегистрировала в последний день, а тут берут Мбаппе с астрономической личкой. Еще и Гави приплели, которого Барса ни за какие коврижки не отдаст(клаусула в миллиард говорит о суперважности игрока) Какой-то наркоман эту новость придумал не иначе.
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