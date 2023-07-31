7 комментариев

Правдоподобно?

Усман Дембеле очень успешно провел последний сезон в «Барселоне», при этом неоднократно говоря, что счастлив в клубе, но этим летом он неожиданно решил покинуть Испанию, чтобы присоединиться к «ПСЖ».

Одной из причин такой резкой смены настроения, как сообщал L’Equipe со ссылкой на окружение игрока, стало то, что Усман «слышал в последние дни», что каталонцы предлагали парижанам включить Дембеле и Гави сделку по обмену на Килиана Мбаппе. Игрок якобы увидел в этом недоверие со стороны Хави, так как в личных беседах тренер его уверял, что вингер является важной частью систему команды.

Сегодня вышла еще одна статья, в которой упоминается этот обмен. Le Parisien сообщил, что «блауграна» предлагала аж трех игроков взамен французского форварда: Дембеле, Гави и Рафинью. Однако клубу были неинтересны все, кроме Усмана, а сам Мбаппе отказался перейти «Барсу», поэтому парижане решили перейти варианту с клаусулой, поняв, что каталонцы готовы расстаться с французским вингером.

Также эту информацию подтвердил Санти Уна, журналист FootMercato. Он тоже заявил, что некий «влиятельный агент» обратился к парижскому клубу с предложением об обмене Килиана на вышеназванное трио.

Как вы думаете, «Барса» действительно обманула ожидания Дембеле из-за мечты о Мбаппе или таким образом в Париже хотят объяснить свои действия?