8 комментариев

А что скажет Хави?

Экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике, сейчас возглавляющий «ПСЖ», не постеснялся забрать из своей бывшей команды значимого игрока. Как сообщает Sport, испанец сыграл ключевую роль в решении парижан подписать Усмана Дембеле.

«ПСЖ» интересовался французским игроком прошлым летом, но он подписал новый контракт с каталонцами. Этим летом клуб вновь отправился за Усманом, потому что Луис Энрике, проанализировав потребности команды и стиль игры, увидел в нем идеального игрока. Он хочет иметь агрессивного и быстрого вингера, который умеет разумно распоряжаться пространством.

Испанское издание добавляет, что парижане не думали о трансфере Дембеле месяц назад, но, поскольку тренер вряд сможет рассчитывать на Килиана Мбаппе в новом сезоне, вингер стал одним из альтернативных вариантов, устроившим и Энрике, и клуб.

Нетрудно понять, почему «ПСЖ» и испанский тренер так им увлечены, но потеря Дембеле станет тяжелым ударом для «Барселоны», так как Хави видел в нем ключевого игрока. Довольно удивительно, что Энрике решил так насолить своей бывшей команде, особенно учитывая, что ранее сообщалось, что он заключил с каталонцами «пакт о ненападении».

Положительным моментом для «Барселоны» является то, что они могут получить хорошие средства от этой сделки, так как Усман не хочет оставлять команду ни с чем, а в атаке у команды уже есть Рафинья, Эз Абде, Ферран Торрес и пара юных талантов из второй команды.