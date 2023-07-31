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Решил насолить своему бывшему клубу? Луис Энрике сыграл ключевую роль в решении «ПСЖ» выкупить Дембеле у «Барсы»

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А что скажет Хави?

Экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике, сейчас возглавляющий «ПСЖ», не постеснялся забрать из своей бывшей команды значимого игрока. Как сообщает Sport, испанец сыграл ключевую роль в решении парижан подписать Усмана Дембеле.

«ПСЖ» интересовался французским игроком прошлым летом, но он подписал новый контракт с каталонцами. Этим летом клуб вновь отправился за Усманом, потому что Луис Энрике, проанализировав потребности команды и стиль игры, увидел в нем идеального игрока. Он хочет иметь агрессивного и быстрого вингера, который умеет разумно распоряжаться пространством.

Испанское издание добавляет, что парижане не думали о трансфере Дембеле месяц назад, но, поскольку тренер вряд сможет рассчитывать на Килиана Мбаппе в новом сезоне, вингер стал одним из альтернативных вариантов, устроившим и Энрике, и клуб.

Нетрудно понять, почему «ПСЖ» и испанский тренер так им увлечены, но потеря Дембеле станет тяжелым ударом для «Барселоны», так как Хави видел в нем ключевого игрока. Довольно удивительно, что Энрике решил так насолить своей бывшей команде, особенно учитывая, что ранее сообщалось, что он заключил с каталонцами «пакт о ненападении».

Положительным моментом для «Барселоны» является то, что они могут получить хорошие средства от этой сделки, так как Усман не хочет оставлять команду ни с чем, а в атаке у команды уже есть Рафинья, Эз Абде, Ферран Торрес и пара юных талантов из второй команды.

8 комментариев

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& Co1366
Вряд-ли Лучо. Это агент Муса Сиссоко погнался за деньгами.
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Raindrop Drop Top
Тоже не верю что Энрике ключевую роль тут имеет, разговоры были еще до его прихода
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Вячеслав Новиков
Да за сотку пусть забирают, можно даже лентой перевязать
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фан Барсы
Луис Энрике легенда, но не знаю насколько это все правда. Хотя ведь по хотению тренеров подписывают игроков.
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Денис Давыдов
Ответ Emin Aliev
ему оторвут ноги в Лиге 1 и будет сидеть в лазарете ещё больше времени
вряд ли здесь список желаний оставляют 😆
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spaispower
Ответ Emin Aliev
ему оторвут ноги в Лиге 1 и будет сидеть в лазарете ещё больше времени
за Ренн играл и почему-то не отрывали
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Emin Aliev
Ответ spaispower
за Ренн играл и почему-то не отрывали
это было до травм, сейчас у него постоянные рецидивы и т.д.
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