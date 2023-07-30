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Месси − лучший исполнитель штрафных топ-5 лиг за последние 5 сезонов. Ему на пятки наступает один игрок АПЛ

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Футбол Футбол

Продолжает карьеру и все еще забивает.

Пользователь Reddit под ником TheCBQureshi подсчитал игроков, которые за последние пять сезонов чаще остальных забивали со штрафных ударов. Оказалось, что в пяти топовых лигах Европы нет лучшего исполнителя этого стандарта, чем Лео Месси.

За эти пять лет на счету аргентинца, который выступал за «Барселону» и «ПСЖ», 16 голов со штрафных ударов.

Второе место занял капитан «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Проуз. На его счету 15 голов, причем всего в АПЛ за этот промежуток он забил 39 голов. Хавбек настолько хорош, что находится всего в шаге от того, чтобы побить рекорд Бекхэма по количеству голов со штрафных в АПЛ.

Аргентинец и англичанин имеют солидное преимущество перед третьим игроком из списка, которым стал хавбек «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон. Свои 8 голов со штрафных он забил за «Лестер». Такое же количество мячей у итальянца Винченцо Грифо из «Фрайбурга».

Равное количество мячей − по 6 − у Кристиано Бираги («Фиорентина»), Максимилиана Арнольда («Вольфсбург»), Сергея Милинковича-Савича («Лацио») и Тежи Саванье («Монпелье»).

3 комментария

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Игорь Климов
А где в этом списке Кринж?!
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Greatest Of All Time
Почему за 5???
Он и за последние 10 лет номер 1.
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Greatest Of All Time
Ответ Игорь Климов
А где в этом списке Кринж?!
Он в списке по попадание в стенку. Он там первый с отрывом.
0
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