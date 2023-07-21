Криштиану Роналду зарабатывает больше Кайли Дженнер и Лионеля Месси за рекламный пост в Инстаграм – португалец получает 1,87 млн фунтов.

Пятикратный обладатель Золотого мяча рекламирует спортивный сайт LiveScore, оздоровительный бренд Therabody и криптовалютную биржу Binance в своем аккаунте в социальных сетях, где у него 597 миллионов подписчиков. Эта массовая привлекательность позволила 38-летнему футболисту стать самым высокооплачиваемым пользователем Инстаграма.

Кайли Дженнер, у которой 397 миллионов подписчиков, стоит сразу после Роналду, получая 1,47 млн фунтов за пост, она продвигает ряд брендов, в том числе свой собственный бренд косметики.

Лео Месси, только что перебравшийся в МЛС, занимает третье место, зарабатывая 1,38 млн фунтов за каждый рекламный пост.

Список, составленный HopperHQ, анализирует данные, касающиеся средней вовлеченности, частоты публикаций и количества подписчиков. Селена Гомес (1,35 млн фунтов) следует за Месси на четвертом месте, а кинозвезда Дуэйн «Скала» Джонсон (1,33 млн фунтов) замыкает пятерку самых богатых пользователей.