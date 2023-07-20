Гаспачо
Блог

🤯🤪🤯 Безумие в первом раунде Лиги Конференций: хозяева сравняли на 90+13, несмотря на добавленных 8 минут. В серии пенальти забивали 27 ударов подряд!

Клубы Клубы
Гзира Юнайтед
Лига Конференций УЕФА Лига Конференций УЕФА
Гленторан Гленторан
Футбол Футбол

Лига Конференций УЕФА существует всего два сезона, но похоже, что ее самый эпичный матч уже произошел.

Североирландский «Гленторан» играл с мальтийским «Гзира Юнайтед». Первый матч закончился вничью 2:2. Во второй игре мальтийцы вели вплоть до 90+13 минуты (хоть добавлено было всего 8 минут), но пропустили.

Исход противостояния должна была решить серия пенальти. Знаете, сколько им потребовалось ударов? 28!

Более того, команды забивали 27 раз подряд! Но самое удивительное произошло при счете 11-12 в пользу мальтийцев, когда голкипер отбил удар, и решив, что победа в кармане, убежал праздновать, пока круглый неспешно катился в ворота. Ох...

Правда, все равно победа осталась за гостями. Только вот нервы болельщиков прошли большое испытание.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий