Лига Конференций УЕФА существует всего два сезона, но похоже, что ее самый эпичный матч уже произошел.

Североирландский «Гленторан» играл с мальтийским «Гзира Юнайтед». Первый матч закончился вничью 2:2. Во второй игре мальтийцы вели вплоть до 90+13 минуты (хоть добавлено было всего 8 минут), но пропустили.

Исход противостояния должна была решить серия пенальти. Знаете, сколько им потребовалось ударов? 28!

Более того, команды забивали 27 раз подряд! Но самое удивительное произошло при счете 11-12 в пользу мальтийцев, когда голкипер отбил удар, и решив, что победа в кармане, убежал праздновать, пока круглый неспешно катился в ворота. Ох...

Правда, все равно победа осталась за гостями. Только вот нервы болельщиков прошли большое испытание.