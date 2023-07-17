Есть свои причины.

Множество известных в Европе игроков решили играть в Саудовской Аравии, но выяснилось, что при этом значительная часть из них предпочитает жить в другой стране.

Этим летом саудовцы изменили мир европейского футбола, начав переманивать одну звезду за другой. Многие именитые игроки с энтузиазмом отнеслись к идее провести последние годы своей карьеры на Среднем Востоке, так как там им предложили поистине невероятные зарплаты. Карим Бензема, Нголо Канте, Рубен Невеш, Калиду Кулибали, Марцело Брозович, Эдуар Менди, Сергей Милинкович-Савич и Роберто Фирмино — все они согласились на такой шаг.

Однако, как оказалось, даже ради баснословных зарплат многие из них не готовы жить по законам шариата. В Саудовской Аравии действуют жесткие правила, к которым несложно адаптироваться игрокам, исповедующим мусульманство, но остальных футболистов и уж тем более их семьи такой уклад жизни не устраивает.

Вместо Саудовской Аравии, как сообщает Daily Mail, многие новоприбывшие и их семьи выбирают для жизни соседнюю страну — Бахрейн. Издание называет страну с населением в 1.46 млн человек «точкой притяжения» для игроков, их родственников и близких друзей.

Звезды и их агенты выбрали эту страну в том числе потому, что так нет ограничений на продажу и употребление алкоголя. Также в отличие от Саудовской Аравии, в Бахрейне есть бары и рестораны, знаменитые своей роскошью и высоким уровнем обслуживания. Одним из них является американский стейк-хаус CUT от шеф-повара Вольфганга Пака, отмеченного звездой Мишлен.

Еще одним преимуществом Бахрейна является шоппинг. По всей стране разбросаны брендовые магазины, предлагающие одежду на любой вкус, а не только ту, которая подходит людям, исповедующим ислам.

В основном футболисты и их семьи селятся в трех локациях: рукотворные острова Амвадж, восточная часть города Риффа и столица маленького государства Манама.

Манама находится всего в 70 километрах от базы «Аль-Иттифака», которым теперь руководит Стивен Джеррард, а от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, где находятся «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль», ее отделяет 480 км.