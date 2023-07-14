Берегите животики.

Отсутствие футбольных матчей не должно мешать вам наслаждаться лучшей игрой с мячом (после баскетбола). Это была первая шутка, но придумал ее не я.

Небольшое путешествие по соцсетям позволило собрать для вас отборную мешанину из черного (вторая шутка) юмора. Приступим. Мемчики.

«Ты только глянь на нас!» Бенжамен Менди и Мэйсон Гринвуд.

Говорят, что так выглядит адвокат Бенжамена Менди...

«Арсенал» залетает в ЛЧ.

Обратили внимание, что «Тоттенхэм» всегда проигрывает даже в роликах игры FIFA?

Песня про трофеи Харри Кейна.

Когда уже можно не поддаваться:

Взяли поиграть парня с другого двора:

Платная встреча с кумирами.

Хватит смеяться.