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😂😂😂 Давно не смеялись? Запускаем вашу любимую машину юмора - футбольные мемчики

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Футбол Футбол

Берегите животики.

Отсутствие футбольных матчей не должно мешать вам наслаждаться лучшей игрой с мячом (после баскетбола). Это была первая шутка, но придумал ее не я.

Небольшое путешествие по соцсетям позволило собрать для вас отборную мешанину из черного (вторая шутка) юмора. Приступим. Мемчики.

«Ты только глянь на нас!» Бенжамен Менди и Мэйсон Гринвуд.

Говорят, что так выглядит адвокат Бенжамена Менди...

«Арсенал» залетает в ЛЧ.

Обратили внимание, что «Тоттенхэм» всегда проигрывает даже в роликах игры FIFA?

Песня про трофеи Харри Кейна.

Когда уже можно не поддаваться:

Взяли поиграть парня с другого двора:

Платная встреча с кумирами.

Хватит смеяться.

2 комментария

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Greenteller1
Африканцы очень красиво играют. Тут даже бразильцы отдыхают. Интересно почему их ещё не разобрали по лигам...
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Артем Чугунов
Автор
Ответ Greenteller1
Африканцы очень красиво играют. Тут даже бразильцы отдыхают. Интересно почему их ещё не разобрали по лигам...
Так вроде и разобрали)
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