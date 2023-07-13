Гаспачо
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📸 Добро пожаловать в португальскую семью! Канселу, Леау и Бруну вместе с Райсом готовятся к новому сезону на родине

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Самая неожиданная компания этого лета.

Все европейские клубы уже постепенно начинают предсезонную подготовку и даже проводят свои первые товарищеские матчи. Однако футболисты, которые после окончания сезона еще участвовали в играх сборных, получили дополнительную неделю отдыха. И четыре товарища Бруну Фернандеш, Жоау Канселу, Рафаэл Леау и Деклан Райс решили воспользоваться этим временем с пользой.

Португальское трио пригласило англичанина Райса к себе на родину, где они провели целую неделю, тренируясь в свое удовольствие. Довольно разношерстный квартет, учитывая, что все они представляют разные клубы и даже разные лиги: Леау выступает за «Милан» в Серии А, а остальная тройка числится в командах АПЛ.

Редко удается увидеть, как представители разных клубов проводят время вместе, но эта неожиданная компания, кажется, отлично повеселилась на газоне под португальским солнцем. Только посмотрите на эти фото:

Лето — отличное время, чтобы ненадолго забыть о конкуренции 🌞

2 комментария

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KTK
Сверхзагадочная история
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Чёрный тюльпан
Нормас там Уан-Биссака (на 2-м фото по левую руку от Райса) раскачался за полтора месяца, а ещё сбрил свои косички и козью бородку.
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