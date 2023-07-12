⭐ «А я остался бы на скамейке запасных». Карлос Тевес собрал команду для своего прощального матча
Экс-нападающий «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» Карлос Тевес рассказал, кого бы пригласил на прощальный матч.
«Если бы я ушел из футбола так, чтобы мне пришлось устроить прощальный матч, то в моей команде были бы Буффон, Уго Ибарра, Рио Фердинанд, Габриэль Хайнце, Патрис Эвра, Пол Скоулз, Андреа Пирло, Поль Погба, Криштиану Роналду, Лионель Месси и Уэйн Руни. А я остался бы на скамейке запасных», - признался аргентинец.
Как вам команда скромняги Тевеса?
ВОпрос миллионов: "Какого черта, Карлос? Почему ты этого не сделал?!"