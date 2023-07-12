Экс-нападающий «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» Карлос Тевес рассказал, кого бы пригласил на прощальный матч.

«Если бы я ушел из футбола так, чтобы мне пришлось устроить прощальный матч, то в моей команде были бы Буффон, Уго Ибарра, Рио Фердинанд, Габриэль Хайнце, Патрис Эвра, Пол Скоулз, Андреа Пирло, Поль Погба, Криштиану Роналду, Лионель Месси и Уэйн Руни. А я остался бы на скамейке запасных», - признался аргентинец.

Как вам команда скромняги Тевеса?