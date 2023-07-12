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⭐ «А я остался бы на скамейке запасных». Карлос Тевес собрал команду для своего прощального матча

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Экс-нападающий «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» Карлос Тевес рассказал, кого бы пригласил на прощальный матч.

«Если бы я ушел из футбола так, чтобы мне пришлось устроить прощальный матч, то в моей команде были бы Буффон, Уго Ибарра, Рио Фердинанд, Габриэль Хайнце, Патрис Эвра, Пол Скоулз, Андреа Пирло, Поль Погба, Криштиану Роналду, Лионель Месси и Уэйн Руни. А я остался бы на скамейке запасных», - признался аргентинец.

Как вам команда скромняги Тевеса?

5 комментариев

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Rule1
Тони Монтана Мира футбола Scarface
+5
0
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Кулёс
"Криштиану Роналду, Лионель Месси"
ВОпрос миллионов: "Какого черта, Карлос? Почему ты этого не сделал?!"
+5
0
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Маршал Чой Бол Сан
хахахахахаха помогите Даше найти хоть одного футболиста сити)))
+2
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Olenyuksi
Ответ Кулёс
"Криштиану Роналду, Лионель Месси" ВОпрос миллионов: "Какого черта, Карлос? Почему ты этого не сделал?!"
а кстати они никогда не играли нигде вместе? на каком нить прощальном или благотворительном матче? Что то не могу такого припомнить...
+2
0
+2
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Rule1
Понято же да,почему Карлитос остался бы на скамейке запасных ?! Если Тевес забьёт гол,Роналду тут же попросит переписать его на себя :))
+4
-3
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