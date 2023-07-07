13 комментариев

Гаспачо
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На презентации в «Реале» Гюлер назвал имена своих кумиров. Фанаты «Барсы» усомнились в словах турка

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Арда Гюлер официально стал новым игроком «Мадрида». На презентации юноша назвал своих кумиров:

«В «Реале» всегда были великие игроки. Мои кумиры – Гути, Роналду, Зидан, Озил, я хочу быть похожим на них, хочу стать легендой. Думаю, что Модрич обладает многими качествами, мне кажется, он лучший полузащитник в мире. Озил сказал мне, что «Реал» – лучший в мире клуб. С Озилом у нас братские отношения».

Как известно, на Гюлера серьезно претендовала «Барселона». Но сам игрок признался, что откинул все варианты, получив предложение от «королевского клуба».

Поклонников «блауграны» смутили слова Арды о кумирах, потому что юноша не упомянул Месси. «Кулес» провели расследование, уровню которого позавидует даже Эркюль Пуаро. Фанаты выяснили, что в соцсетях Гюлер не подписан на Роналду, Гути и Зидана, зато фолловит Лионеля.

Детективы подняли свои архивы, в которых нашли публикации Гюлера, посвященные аргентинцу.

У фанатов даже нашелся скрин с лайком Арды на видео с Хави.

Своими выводами сыщики делятся в соцсетях:

💭 «Все это странно. Когда впервые появились слухи о переходе Гюлера в «Барсу», а это было несколько лет назад, он был подписан на «Барселону» и Месси. Затем отписался от «Барсы», но подписка на аккаунт Месси осталась».

💭 «Гюлер назвал своими кумирами Гути, Криштиану и Зидана. Он будто говорил это по сценарию! Честное слово, буквально пару дней назад чувак постил фотки Месси».

💭 «Арда Гюлер лайкал видео, где Хави рассуждает о футболе, парень публикует фотографии Месси, но некоторые умники продолжают говорит, что он болеет за «Мадрид» с детства. Купите себе мозг».

💭 «Гюлер боготворит Месси, он почти каждый день постит его фотки, тут разве можно спорить?»

💭 «Да уж, еще один фанат Месси переходит в «Реал». У них там скоро целая команда поклонников Месси наберется».

💭 «Я убежден, что в контракте «Реала» есть пункт о том, что новый игрок должен называть Роналду или Зидана своим кумиром. Это уже было с Вини, Эндриком, Беллингемом, теперь и Гюлер. Неудивительно, что многие игроки «Реала» начинают хвалить Месси, как только покидают клуб или находятся на грани ухода».

💭 «Вы обезумели? Кумир Гюлера – Месси, но он играет за «Мадрид». Кумир Роке – Роналду, но он играет за «Барсу». И это нормально!»

Может, Арда назвал своих кумиров из числа экс-игроков «Реала»? В любом случае, теперь турок – футболист «королевского клуба». Уже в следующем сезоне юноша может выйти на поле в класико, если проявит себя во время предсезонки.

Как вам расследование поклонников «Барсы»? Впечатляет?

13 комментариев

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Raindrop Drop Top
Ответ Пацанчик реальный
Согласен!Что тут удивительного??Парень из мусульманской страны с традиционноными ценностями не выбрал клуб,который является лидером ЛГБТ движения в футболе и всюду трубил о поддержки меньшинств в «день гордости»!
Тебе, все таки как никому другому лучше знать о лгбт движениях, все таки главный его участник 🤣
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Skiff orda
Ну не назвал и не назвал, обязательно Месси надо приплести)
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LEO30_10
Но есть ещё Лучших полузащитников в истории чем Модрич, это = Хави, Иньеста, Пирло, Зидан и. др.
+4
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Том Мунтян
Я тоже лайкаю Месси, и подписан на него, но болею за Мадрид)
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Нефанатик
В детстве многие болеют за Барсу, потом с возрастом умнеют. Арда уже 18. В таком возрасте редко кто болеет за этот мусор.
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Нефанатик
Когда Левандовский появился в Барсе он тоже о своей мечте играть за Реал уже не говорил. Как не говорил и Обамеянг. Это для фанатиков барсы не было странно)) Последовательность - понятия не знакомое фанатикам барсы
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Sherzod Fattahov
А кто это месси
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Илана Аникина
И что мне нравится Месси но я терпеть не могу Барсу, я терпеть не могу Роналду но болею за Реал
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filbratuha@yandex.ru
Ответ Skiff orda
Ну не назвал и не назвал, обязательно Месси надо приплести)
Ну и вообще как бы это звучало сказать: «я тут зря, мой кумир Месси». Минус интернета конечно, сейчас каждое слово разбирают. Раньше по вечерам, по новостям спорта сводка трансферов, ждешь ее целый день) а сейчас лишь бы что то написать.
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Пацанчик реальный
Ответ Raindrop Drop Top
Не понимаю почему такой бомбеж по нему идет, ну выбрал мешок и выбрал, он не первый и не последний. А такое переобувание тоже уже не впервые случается, просто надо сразу начинать облизывать клуб и получать место
Согласен!Что тут удивительного??Парень из мусульманской страны с традиционноными ценностями не выбрал клуб,который является лидером ЛГБТ движения в футболе и всюду трубил о поддержки меньшинств в «день гордости»!
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