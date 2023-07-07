Интересные дела.

Андре Кюри - достаточно известный бразильский скаут и агент. В Бразилии у него собственное агентство, именно Кюри считают тем человек, что сделал возможным трансфер Неймара в «Барселону» в 2013 году.

Кюри долгое время работал ведущим скаутом в «Барселоне» до 2020 года, когда на фоне пандемии совет директоров клуба устроил реструктуризацию и сократил бразильца.

Вчера и сегодня несколько испанских изданий, в частности Mundodeportivo и Sport.es, процитировали агента, который утверждает, что «Винисиус - «кулес». Он настоящий «кулес». Он плакал от счастья, когда «Барса» совершила знаменитый камбэк со счетом 6:1 в противостоянии с «ПСЖ».