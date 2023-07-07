Гаспачо
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Известный агент назвал Винисиуса настоящим «кулес»: он утверждает, что бразильский вингер раньше болел за «Барселону» 😱

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Интересные дела.

Андре Кюри - достаточно известный бразильский скаут и агент. В Бразилии у него собственное агентство, именно Кюри считают тем человек, что сделал возможным трансфер Неймара в «Барселону» в 2013 году.

Андре Кюри уходит из-за реструктуризации скаутского отдела «Барселоны»

Кюри долгое время работал ведущим скаутом в «Барселоне» до 2020 года, когда на фоне пандемии совет директоров клуба устроил реструктуризацию и сократил бразильца.

Вчера и сегодня несколько испанских изданий, в частности Mundodeportivo и Sport.es, процитировали агента, который утверждает, что «Винисиус - «кулес». Он настоящий «кулес». Он плакал от счастья, когда «Барса» совершила знаменитый камбэк со счетом 6:1 в противостоянии с «ПСЖ».

2 комментария

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tiqui_taca
0безьяна
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ffdxd6vtwj
Ответ tiqui_taca
0безьяна
Сразу видно, недалёкого ума человек(
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