Известный агент назвал Винисиуса настоящим «кулес»: он утверждает, что бразильский вингер раньше болел за «Барселону» 😱
Интересные дела.
Андре Кюри - достаточно известный бразильский скаут и агент. В Бразилии у него собственное агентство, именно Кюри считают тем человек, что сделал возможным трансфер Неймара в «Барселону» в 2013 году.
Кюри долгое время работал ведущим скаутом в «Барселоне» до 2020 года, когда на фоне пандемии совет директоров клуба устроил реструктуризацию и сократил бразильца.
Вчера и сегодня несколько испанских изданий, в частности Mundodeportivo и Sport.es, процитировали агента, который утверждает, что «Винисиус - «кулес». Он настоящий «кулес». Он плакал от счастья, когда «Барса» совершила знаменитый камбэк со счетом 6:1 в противостоянии с «ПСЖ».
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